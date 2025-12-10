翻牆看小紅書更易被詐？劉世芳：非監管範圍

劉世芳。（中評社 鄭羿菲攝） 中評社台北12月10日電（記者 鄭羿菲）台“內政部”封鎖在台灣有300萬用戶的“小紅書”，中國國民黨籍“立委”張智倫10日在“立法院”質詢問及，若民眾使用VPN或翻牆軟體繼續使用小紅書，會否更容易接觸詐騙廣告？“內政部長”劉世芳回應，使用VPN方式若牽涉詐欺，已非台灣監管的範圍。



台“內政部”4日以反詐騙為由，封鎖在台灣有300萬用戶的“小紅書”，引起台灣各界反彈，中國國民黨籍台北市長蔣萬安日前批評，民進黨雙標，質疑以打詐為名、實則操弄意識形態。硬拗其他社群平台在台有據點，可追回金流，但今天你的打詐成效如何？



“立法院”內政委員會10日審查宗教基本法草案，並邀“內政部長”劉世芳列席。



張智倫質詢時問及，“內政部”禁小紅書，網路上已有不少資訊教台灣民眾如何使用VPN或翻牆軟體繼續用使用小紅書，而民眾使用VPN或翻牆軟體，會跳出很多彈頁廣告，會不會造成民眾因為想看美妝、旅遊、生活等資料，反而更有機會接觸到詐騙廣告？



劉世芳回應，使用VPN的方式，會請數位經濟監管機關處理，但若牽涉詐欺，會像很多外界所說的，因為不屬於監管的範圍，沒辦法納入台灣監管的範圍，這樣的詐騙行為要我們的警政單位追查，反而是比較大的困擾。