華爾街日報：輝達H200輸華須特別審查

輝達（Nvidia）執行長黃仁勳。（中評社 資料照） 中評社台北12月10日電／特朗普政府同意輝達（Nvidia）向中國大陸出口H200晶片，《華爾街日報》（Wall Street Journal）報導，晶片主要將由台積電生產，再運往美國，除了徵收25%的進口規費，還將進行特別國安審查。



美國總統特朗普8日宣布美國開放出口輝達H200晶片到中國，其中25%營收將支付給美國。路透引述一名白宮官員表示，這筆25%抽成費用，將以進口稅形式，向晶片生產地台灣徵收。



《華爾街日報》報導，特朗普政府官員指出，輝達晶片外銷中國前，將在美國進行特別安全審查。熟悉內情人士表示，H200人工智慧晶片主要在台灣生產，但得送往美國進行國安審查才會運往中國。



專家指出，H200複雜的供應鏈運輸程序與非一般的國安審查，凸顯美方這項極少見的安排。美國政府將獲得銷售額25%的收入，但面對法律限制，H200輸中仍得避免涉及出口稅。美國憲法禁止政府徵收出口稅。



智庫外交關係協會（Council on Foreign Relations）中國暨科技資深學者麥蓋爾（Chris McGuire）表示，特殊安排的相關利益不在於涉事國家，而是輝達。



支持對中晶片輸出管制的麥蓋爾與其他分析師都認為，大規模向中國輸出H200晶片可能削弱美國AI運算力的優勢。但包括AI沙皇塞克斯（David Sacks）等官員與輝達執行長黃仁勳都強調，全球都低估中國晶片業能力已快速提升，輝達必須在中國市場與華為等公司競爭。

