台揚言反制韓國　賴士葆：先掂量自己實力

藍委賴士葆受訪。（中評社 黃偕華攝） 中評社台北12月10日電（記者 黃偕華）韓國電子入境卡申報系統將台灣出發地標示為“CHINA （TAIWAN）”，台“外交部”稱將全面檢視與韓國關係。對此，中國國民黨籍“立委”賴士葆今天受訪時表示，要先檢視台韓之間到底是買方市場還是賣方市場？當我們賺到的錢是靠著韓國，那要怎麼抗議呢？賴強調，台灣在應對之前要先掂量自己的實力，台“外交部”就是工作沒做好，韓國總統李在明上台時就應該先做好功課。



賴士葆指出，台灣在應對之前要先掂量自己的實力，台灣跟韓國之間到底是買方市場還是賣方市場？我們比較依賴韓國？還是韓國比較依賴台灣？如果是韓國依賴我們，報復就會比較有效，但目前看來台灣是處於貿易順差，也就是我們從韓國身上賺到錢。賴士葆問，當我們賺到的錢等於是靠著韓國，那要怎麼抗議呢？



針對民進黨籍“立委”王定宇嗆要讓韓國付出代價，賴士葆提出質疑，我們有辦法跟韓國對抗嗎？ 不要忘了韓國、日本跟美國有軍事同盟，而且美國在韓國有駐軍，報復也要美國同意不同意？賴認為，過度強硬的說法只是徒增困擾。民進黨“立委”把這個國際事務青鳥化了，以為在國際上這樣子罵、出征會有用，但“其實沒有用的”。



被問到是不是因為親中的李在明上台，所以會有這些變化？賴士葆認為，韓國如今會這樣，就是我們的外交關係做得不好，看到韓國這麼大的變化，那時候就應該要想辦法做功課（李在明於今年6月當選韓國總統），讓這事情不要發生。