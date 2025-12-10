AIT宣布申請美國H1B等簽證須社群審查

位於台北市內湖區的美國在台協會（AIT）台北辦事處。(中評社 資料照) 中評社台北12月10日電／美國在台協會（AIT）10日透過臉書提醒，要申請H1－B、H－4、F、M及J簽證的民眾，自15日起，必須將其社群媒體帳戶隱私設定調整為“公開”，以便進行必要的審查，從而根據美國法律確認其身份及入境美國資格。



美國務院表示，這項政策是特朗普政府“保護我們國家及公民”重點的一部分，也是對外籍勞工實施的數位審查最廣泛的擴展之一。申請人將被指示將所有社群媒體平台的隱私設定調整為“公開”，以確保官員能夠存取其貼文、人脈網、就業資訊及其他數位活動。



美國特朗普總統9月發布“限制特定非移民勞工入境”的公告，並對H－1B工作簽證的新申請人收取一次性、10萬美元的費用。11月底，29歲阿富汗籍嫌犯拉坎瓦爾（Rahmanullah Lakanwal）在華府伏擊兩名國民兵，造成一死一傷的慘劇後。當局宣布立即暫停來自19個“關注國家”（nation of concern）的綠卡、美國公民身分和其他移民申請。



美國國務院3日發布新命令，宣布自12月15日起審查所有高技能人才H－1B簽證申請者及其家屬H－4簽證的線上資料；學生和交流訪客已接受類似審查，如今審查範圍將擴大至H－1B和H－4申請者。