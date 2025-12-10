李遠承認對台藝人設紅線　曾啟動行政調查

李遠接受質詢。（中評社 俞敦平攝） 中評社台北12月10日電（記者 俞敦平）針對台灣藝人政治表態議題，台“文化部長”李遠今日在回應中國國民黨籍“立委”葛如鈞質詢時證實，政府雖原則上持開放態度，但依據陸委會標準仍設有“國安”紅線”，且“文化部”確實曾針對特定個案啟動行政調查。此一說法，直接推翻了同場備詢的公廣集團代表稍早做出“無政治審查”的承諾，引發“立委”質疑“文化部”職能已變質。



葛如鈞在質詢時指出，近期輿論常對涉及祖籍或特定言論的藝人貼上標籤，詢問公廣集團是否設有“黑名單”。在公廣集團各台代表一致回應“無特殊考量”、“無政治審查”後，李遠隨即介入補充，強調雖然歡迎藝人發展，但若言論背後有特定集團指使，且內容實質傷害“台灣主權”（如主張武統），則觸犯紅線，不在允許範圍。



針對李遠提出的“紅線說”，葛如鈞當場質疑此舉與公廣集團強調的言論自由相互矛盾，並批評“文化部”彷彿化身“陸委會”甚至“警總”，針對藝人進行思想審查。



葛如鈞追問是否有具體案例？李遠坦承，“文化部”確實曾經過一次調查程序，試圖釐清特定藝人背後是否有集團操控，但因最終查無明確證據，未進行懲處。



葛如鈞在質詢最後強調，“文化部”針對言論背後是否“有集團”的推估與調查動作，本身就會對產業界造成無形壓力。他呼籲李遠應回歸保障創作自由的本職，避免以防務安全理由製造寒蟬效應。李遠則重申民主自由不應被利用的立場，未收回關於紅線審查的論述。