陳亭妃力拚台南市長　推農漁政見抗關稅

綠委陳亭妃。（中評社 張穎齊攝） 綠委陳亭妃10日舉行政見記者會。（中評社 張穎齊攝） 中評社台北12月10日電（記者 張穎齊）民進黨台南市長初選即將在明年1月中旬展開，初選參選人、“立委”陳亭妃近日火力全開，10日推出顧農漁政見，強調未來的市長，不只要懂農漁，更要成為農漁民最穩定的靠山，明顯鎖定黨內對手林俊憲，全力搶攻在地基層與青農支持。



2026民進黨台南市長初選民調作業將於明年1月12至17日舉行，參選人為原“正國會”陳亭妃、新潮流賴系林俊憲。中國國民黨則為“立委”謝龍介、前“立委”陳以信。



陳亭妃10日在“立法院”舉行主打“四季農・漁產～展現台南驕傲”政見記者會。陳亭妃指出，農漁業是台南的根基，她要以制度、科技、市場”三管齊下，全面提升農漁產品價值，打造多元產銷體系，讓青農敢回來、老農能安穩。



她批評，長期以來農漁民最大的風險，不只是天災，而是資訊落差與市場失衡，主張建立整合氣候、產量、價格、通路等的農漁業資訊平台，並推動災損SOP通報制度與數位化補助，加快補助與救助效率，讓農民在颱風、暴雨中不再孤立無援。



針對青農返鄉議題，陳亭妃強調，要讓青年敢回來，靠的是制度而不是口號，自己擔任“立法院”經濟委員會召委期間，推動“農民退休儲金制度”修法，讓勞保與農保能雙向銜接，讓返鄉務農的青年不會因身分轉換失去保障，只要制度站在年輕人這邊，青農回來的腳步自然會加快。

