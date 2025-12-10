黃國昌批綠禁小紅書不守法　劉世芳反駁不了

劉世芳。（中評社 鄭羿菲攝） 中評社台北12月10日電（記者 鄭羿菲）台“內政部”封鎖在台灣有300萬用戶的“小紅書”一年，引起不小爭議。台灣民眾黨主席、“立委”黃國昌10日質詢時指出，小紅書並非是“數位發展部”公告被納管的“網路廣告平台業者”，要納管，政府才能要求落地等措施，他完全看不懂，現在連公告納管都沒有，就要直接封鎖小紅書？“內政部”禁小紅書是完全不守法！



“內政部長”劉世芳雖然表態否認，不同意不守法一說，但也未能反駁黃國昌依法論法提出“未公告納管就禁”的質疑。黃國昌說，現在連賴清德都力挺禁小紅書，卻出了適用法條錯誤這麼大的包，拿管一頁式廣告的法條，來管網路廣告平台業者，要怎麼收拾，自己回去好好想一想！



“立法院”內政委員會10日審查宗教基本法草案，並邀“內政部長”劉世芳列席。



黃國昌質詢時表示，去年至今詐欺的財損約新台幣826億元，最近被禁引起軒然大波的小紅書詐欺財損從2024年迄今約2.47億元，這樣懸殊的比例衹有小紅書被禁，所以才引起軒然大波。台灣是法治國家，需要依法行政，詐防條例第42條規範的是網路廣告平台業者，還是詐欺網站？劉世芳說，兩個都是。黃國昌立刻打臉說，看一下法條，規範的是詐欺網站，而不是網路廣告平台業者，絕不是你們現在適用的方式。



黃國昌說，劉部長說小紅書拒絕落地遵守台灣法律，但適用打詐條例納管的網路廣告平台業者，需要經“數發部”公告，目前被公告的是Google、FB、Line、Meta這4家，若認為小紅書有必要納管，“數發部”要先公告納管，之後才會有要求落地等。他完全看不懂，現在連公告納管都沒有，就要直接封鎖小紅書？不納管怎麼要求小紅書要落地？這是法條白紙黑字耶。

