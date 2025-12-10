韓國瑜會見全台好人好事獲獎代表。（中評社 黃偕華攝） 中評社台北12月10日電（記者 黃偕華）中國國民黨籍“立法院院長”韓國瑜10日會見全台好人好事獲獎代表，包含表揚好人好事運動協會理事長蘇慶福、金馬獎終身成就獎得主陳淑芳等。韓國瑜致詞時感慨，社會紛紛擾擾、詐騙集團橫行、社會充滿了對立，但也永遠有一股善良力量在推動。



32位好人好事獲獎代表、表揚好人好事運動協會成員及志工今天造訪台“立法院”，韓國瑜會見並致贈禮物。得獎代表中有86歲的資深演員陳淑芳、99歲的山崎國小導護隊大隊長羅美瑜，也有電子公司總經理、二等士官督導長、金門縣議員等身分的得獎者，年齡從35歲到99歲都有。



韓國瑜致詞時提到，表揚好人好事代表源自蔣中正的時代，到今天已經67年過去了，當時提倡四維八德的教育，是他及後面一代又一代人謹記在心的信念。他也成立了點亮基金會，希望做一點點微薄的力量，心動跟行動之間需要機緣、勇氣跟覺悟；而各位好人好事代表不光是心動，也在各個角落、各個領域做出了行動。



出身台北市迪化街，從事紡織業的好人好事運動協會理事長蘇慶福已經投入將近新台幣兩億元來做慈善，韓國瑜盛讚他“遠看像一尊佛了”，因為保持樂觀的心情、善良的信念，久而久之長相都會變；韓也自嘲，說他在“立法院”這兩年長得比從前好像差一點，“因為每天殺伐太厲害”。

