中評關注：國民黨台中市長提名陷角力戰

楊瓊瓔、江啟臣緊跟盧秀燕（中）拚曝光。（中評社 資料照） 中評社台中12月11日電（記者 方敬為）明年台中市長選舉，中國國民黨熱門人選包括“立法院副院長”江啟臣、“立委”楊瓊瓔，前者尚未表態，後者則於11月28日宣布參選，使得黨內提名機制備受關注。由於雙方各有擁護者，挺江派主張協調徵召，挺楊派則要求黨內初選，雙方各有立場，導致提名辦法陷入角力戰，會否影響後續整合，值得觀察。



2026台中市長選舉，民進黨方面已確定將提名何欣純角逐，藍營方面尚未定於一尊，先前政壇普遍認為由江啟臣角逐的機率高，未料楊瓊瓔搶先宣布參選，也讓黨內提名出現變數。



自從楊瓊瓔宣布參選後，江啟臣持續不表態，並不對相關議題表示意見，但另方面，許多支持江啟臣的黨公職紛紛出面呼籲，要“徵召”不初選，避免黨內分裂。江的選區更有里長發起“力挺徵召江啟臣參選台中市長基層團結會”，集結選區議員、里長等民代，疾呼“徵召不初選，團結拚勝選”，籲請黨部提名江啟臣選市長。江藉此間接秀肌肉的意味濃厚。



支持楊瓊瓔的勢力也不甘示弱，楊選區潭雅神內的派系號召“在地人挺在地人”，並強調，循黨內初選民調機制定奪最公平，初選結果能讓各方心服口服，若輸了就全力支持黨中央提名的人選，但千萬不能“黑箱作業！”



江啟臣、楊瓊瓔同屬台中紅派，兩人的選區都在台中原縣區山線地帶，地方政治實力堅強。以輩分論，楊瓊瓔從政資歷較江啟臣深。以經歷來看，江歷任“行政院”新聞局長”、國民黨黨主席、4屆“立法委員”、1屆“立法院副院長”；楊歷任2屆“台灣省議員”、7屆“立法委員”、台中市副市長，兩人不分軒輊。這也使得協調相當有難度。



由於兩人同質性高，誰較有贏面，需要綜合評估，而初選民調可操作的空間大，難保結果不會失真，但徵召提名又可能傷了黨內和氣，從近期雙方人馬激烈隔空較勁的情況來看，倘若提名後無法團結，對選將都是負面因子。該如何圓滿處理，考驗藍營整合能力。