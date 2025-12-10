統獨齊聚民進黨造勢　游智彬戰王世堅遭架走

新黨副秘書長游智彬（左）要求與綠委王世堅（右）簽生死狀上擂台單挑。（中評社 張穎齊攝） 中評社台北12月10日電（記者 張穎齊）民進黨中央10日下午開中常會，門前罕見聚集統獨兩派人物，場面熱鬧。新黨副秘書長游智彬與民進黨中常委、“立委”王世堅正面遭遇，游要求王簽生死狀上擂台單挑，最終游被警方勸離架走，王世堅則讚游勇氣十足。



爭取參選的游智彬日前批評民進黨秘書長徐國勇將新台幣約1.25兆元防務特別預算比喻為“上廁所要有衛生紙”，3日到民進黨中央怒嗆要賴清德、徐國勇“用衛生紙擦屁股”，當時也隔空喊話要與來參加中常會的王世堅辯論。王世堅當時回嗆夠膽就當面簽生死狀、上擂台單挑。



民進黨中央10日開中常會，游智彬在王世堅受訪時，拿出生死狀要王世堅簽名，想與王世堅上擂台決鬥，並說是驢是馬，牽出來遛遛就知道，要挑戰王世堅的“詠春拳”。



王世堅聽聞後並未看游智彬，但仍回應，游智彬簽生死狀勇氣十足，這樣就夠了。隨後現場警方為避免衝突升高，上前將游智彬架離現場，一度還被警方壓制在地。



另一方面，王世堅與游智彬在交鋒時，旁邊又是獨派團體在門口發起世界人權日活動，參與者包括“台灣國”創辦人王獻極、台灣國臨時政府總召沈建德、台聯黨主席周倪安、西門町“台獨”旗隊創隊長李文賓與台灣國執行長陳慶坤等。現場統獨人士都有，十分熱鬧。