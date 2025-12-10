鄭麗文痛批綠媒編故事　要求澄清考慮提告

國民黨主席鄭麗文。（中評社 張嘉文攝） 中評社台北12月10日電（記者 張嘉文）綠媒《自由時報》7日報導稱，國共雙方已就“習鄭會”達成共識，時程鎖定農曆年前後，但大陸方面提出三個條件包括擋下軍購預算等作為前提。對此，中國國民黨主席鄭麗文今天在中常會痛批綠媒此舉完全在編故事，背後反映的正是執政的民進黨不願意見到兩岸有和平、和解的可能。



鄭麗文說，整篇報導全部瞎編，可以這麼沒有新聞道德底線嗎？她已請文傳會主委吳宗憲研擬律師函，要求自由時報澄清，保留法律追訴權。她強調，萊爾校長（指賴清德）啟動假消息供應鏈，凸顯一件事，他們很心虛、很緊張，除了用奧步，沒有其他方法了。



國民黨今天下午召開中常會，由鄭麗文主持，她在會中發表談話時，特別針對綠媒報導習鄭會有三條件說一事，作出嚴正澄清。



鄭麗文說，她今天中午和歐洲所有駐台代表餐敘，十幾個國家代表全數到齊，僅奧地利代表不克出席，她特別向各國駐台代表說，希望未來能和他們有更直接溝通管道，有任何意見、問題、好奇，都可以直接和她溝通。



鄭麗文表示，為什麼她會如此強調，因為這兩天自由時報登了一篇子虛烏有的報導，編故事編成這樣，國民黨兩位副主席在對岸會談了什麼內容，比我們還清楚，提及未來鄭習會如要舉行，要先滿足三個條件，她要再次鄭重澄清，整篇報導全部瞎編。



鄭麗文說，更何況兩位副主席和大陸國台辦主任宋濤見面時，民進黨政府根本還沒有提出防務特別預算，所以哪來條件說？今天國民黨要在台灣發揮關鍵的影響力，締造兩岸和平，改變兩岸兵凶戰危的這一條不歸路，要走和平共榮道路，不會因此退卻，如同各位看到的，她一定竭盡所能向國際友人、國際社會說明國民黨的主張、立場和價值。