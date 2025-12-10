綠委王世堅：不應驟然禁止小紅書　有傷民主

綠委王世堅接受媒體採訪。（中評社 張穎齊攝） 中評社台北12月10日電（記者 張穎齊）針對台“內政部”宣布封鎖大陸App小紅書一年，民進黨中常委、“立委”王世堅10日下午赴民進黨中央黨部出席中常會前受訪表示，“若是我，不會驟然禁掉誰”，強調台灣的價值在於民主與自由，並指出強硬手段會傷到民主。



記者問，王世堅日前因被改編的《沒出息》一曲在抖音、小紅書熱燒，火紅大陸，但如今小紅書被禁止一年，抖音恐也面臨風險？



王世堅回應，他自己一年多前才開始使用智慧型手機，對各社群平台並不熟悉，但也認為小紅書只是個平台，台灣人民有足夠智慧判斷是否使用。他表示，統戰多年來對台灣幾乎無效，主張統一的民眾不到3%，甚至不到1%，因此應相信人民判斷，不必以封鎖方式處理。



他強調，“內政部長”劉世芳護“國”心切，但要是他，不會用驟然禁止的方式。固然解決統戰或詐騙問題，但也犧牲台灣最引以為傲的民主自由。王世堅表示，小紅書、抖音等平台雖有風險，但台灣應用制度管理，而非一刀切，否則每件事都會付出代價，強硬手段會讓民主受傷。



針對社會民主黨籍台北市議員苗博雅稱“金馬若遭攻擊，台灣本島仍正常上班上課”的說法。王世堅反駁，台灣只有3萬6000平方公里，一旦開戰不分東西南北，全島都會受到影響。若大陸發動戰爭，砲彈不分藍綠統獨，沒有人可以倖免，呼籲各黨派放下爭執、團結對抗大陸的“無理侵吞”。



至於被媒體問到民進黨內台北市長人選民調暫居第一，王世堅謙稱只是運氣好，並推崇綠委莊瑞雄、前綠委高嘉瑜、民進黨秘書長徐國勇、“行政院副院長”鄭麗君等更優秀的同黨人才，強調自己完全沒有參選打算。



對於中國國民黨籍台北市長蔣萬安，王世堅表示，中規中矩、穩健無爭議，但首都應更具進步與領頭風範，國民黨稍安勿躁，民進黨一定會推出最強人選。