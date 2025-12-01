藍營台中市長提名　李中：初選最能避免爭議

國民黨台中市議會黨團書記長李中。（中評社 方敬為攝） 中評社台中12月11日電（記者 方敬為）明年台中市長選舉，中國國民黨人選不明，“立法院副院長”江啟臣、“立委”楊瓊瓔各有擁護者，一派主張徵召一派主張黨內初選提名，引發內部紛爭，國民黨台中市議會黨團書記長李中接受中評社訪問表示，若黨內協調無法達成共識，辦理初選將是解決爭議、促進團結的最佳途徑。



2026台中市長選舉，民進黨方面已確定將提名何欣純角逐，藍營方面尚未定於一尊，先前政壇普遍認為由江啟臣角逐的機率高，未料楊瓊瓔搶先宣布參選，也讓黨內提名出現變數。



針對提名機制採徵召或初選，李中分析，黨內出現多位優秀人選表態是良性競爭，但在提名機制上必須確立公平性。雖然外界對於是否應採行“徵召”模式有不同聲音，但他認為，既然有意參選者超過一人，若單方面徵召特定人選恐引發反彈。因此，在協調不成的情況下，回歸機制，舉行民調初選，不僅最為簡單明瞭，也是最能杜絕爭議的公平作法。



李中進一步以8年前的選戰為例，指出當年盧秀燕爭取參選台中市長也是與江啟臣透過黨內初選機制一決勝負，最終由盧秀燕勝出並成功贏得市長寶座，證明初選機制能有效產出最強候選人。基於過去的成功經驗，他呼籲黨中央應盡速定奪，若無法協調出單一人選，最好能在農曆年前完成初選程序。



他強調，盡早確定母雞人選，才能讓黨內有充裕時間進行整合，避免因市長提名拖延而產生“夜長夢多”的變數，進而連帶影響市議員選情的佈局。



針對部分人士質疑初選機制可能存在操作空間，李中直言，“沒有一個制度是完美的”，但相較之下，初選仍是目前相對客觀且公平的制度。他語重心長地表示，同屬一個陣營的戰友沒必要相互為難，既然要代表黨出征，候選人就應具備足夠的底氣。



李中並反問，如果連黨內初選勝出都沒有信心，又憑什麼認為自己有能力在大選中擊敗對手、贏得台中市長？透過公開透明的初選機制讓實力說話，才是國民黨贏得明年勝選的關鍵。