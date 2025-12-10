鄭麗文：九二共識、反“台獨”是最堅實基礎

國民黨主席鄭麗文主持中常會。（中評社 張嘉文攝） 中評社台北12月10日電（記者 張嘉文）中國國民黨主席鄭麗文今天在中常會表示，兩岸和平不只關乎兩岸人民，也希望得到國際社會的支持跟祝福，如此兩岸和平才能永續穩定，她有信心這絕對符合全人類的福祉，也是所有國家跟國際社會願意看到的，但遺憾痛心的是，見不得兩岸好、不願看到兩岸和平的就是執政黨，不惜造謠、抹黑、挑撥。



鄭麗文強調，相信兩岸有共同的願望，希望能夠和平、和解，不需要有任何條件、不需要有任何的自我矮化，因為九二共識、反對“台獨”已足矣，這就是最堅實的政治基礎，沒有什麼另外條件。



國民黨今天下午召開中常會，由鄭麗文主持，她在會中特別針對《自由時報》7日報導稱習鄭會如要舉行，國民黨要先滿足大陸三個條件一事做出嚴正澄清。



鄭麗文在會中提到，兩岸和平至關重要 這絕對是國際社會最關注、在意的，同時，絕對不能冒險，讓兩岸發生任何的軍事衝突。她相信，台澎金馬必須扮演此關鍵角色，而在台澎金馬真正有能力發揮政治影響力的政治團體就是國民黨，所以責任重大。



鄭麗文相信，兩岸和平不只關乎兩岸人民，也能得到國際社會的支持跟祝福，如此兩岸和平才能永續穩定，不會因為內部政黨輪替，曾經八年馬英九時代的和平繁榮立刻歸零，化為烏有。



鄭麗文也說，馬英九執政八年期間，軍購也從來不會成為爭議話題，二次世界大戰之後在台灣，國民黨一直都是“國防”力量最堅實後盾和力量，所以不需擔心外界的見縫插針，惡意扭曲，畢竟只有和平，台灣才有未來，台灣的年輕人才有未來。