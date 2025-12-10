台灣人口連23月負成長　11月再創新低

台灣11月出生數7946人，是繼今年4月、5月出生數接連創下史上新低後，再度探底。（中評社 資料照） 中評社台北12月10日電／台“內政部”統計，截至今年11月底台灣人口數為2330萬6085人，已連續23個月負成長。此外，11月出生數7946人，是繼今年4月、5月出生數接連創下史上新低後，再度探底。65歲以上人口數已突破465萬人，占總人口比率19.99%，逼近超高齡社會所訂老年人口數20%大關。



“內政部”10日公布2025年11月戶口統計資料，截至今年11月底，人口數為2330萬6085人，與去年同期比較減少9萬6710人，平均每天減少264.96人，與10月比較則減少4768人。



新生兒方面，11月出生數為7946人，約每5.4分鐘出生1個嬰兒，折合年粗出生率為千分之4.15，較去年同期減少4611人，也較10月減少1512人。就縣市別言，粗出生率最高依序為雲林縣千分之6.25、台東縣千分之5.08、新竹市千分之5.00；最低為連江縣千分之1.78、基隆市千分之2.84、嘉義縣千分之3.13。



截至2024年，台灣新生兒已連9年負成長。而繼今年4月新生兒8684人、5月8433人接連創下史上單月新低紀錄後，今年11月出生數7946人，更是今年第3度下探歷史新底；整體來看，今年前11月新生兒共9萬8785人，全年新生兒總數要突破2024年的出生數13萬4856人，有一定難度。



出生人數減死亡人數後，可計算出“人口自然增加”，台灣11月人口自然增加為負6825人；如果以遷入人數減遷出人數得出的“人口社會增加”計算，11月為2057人；整體計算自然增加與社會增加後，11月總人口較10月減少4768人。



根據世界衛生組織定義，65歲以上老年人口占總人口比率達到7%時稱為“高齡化社會”，達到14%是“高齡社會”，若達20%則稱為“超高齡社會”。台灣今年正逼近超高齡社會，截至11月底，65歲以上人口數為465萬7796人，占總人口比率19.99%；15至64歲人口數為1596萬1608人，占68.49%；0至14歲人口數為268萬6681人，占11.53%。



就縣市別言，老年人口比率已突破20%的有14個縣市，前5名為台北市24.10%、嘉義縣24.03%、南投縣22.60%、基隆市22.18%、屏東縣21.77%。其餘低於20%的縣市共8個，自最低依序排列為新竹縣15.02%、新竹市16.10%、桃園市16.64%、連江縣17.06%、台中市17.32%、金門縣19.63%、嘉義市19.86%、新北市19.87%。



