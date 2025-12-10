台潛艦海鯤號落後兩個月　罰台船每日19萬

台海軍10日證實，自造潛艦海鯤艦整體測試進度落後2個月以上。（台船公司提供） 中評社台北12月10日電／台灣自造潛艦“海鯤號”依照合約原定11月交艦，台海軍司令部參謀長邱俊榮10日表示，海鯤艦的測試進度落後2個月以上，目前已經在12月5日進台船的塢，經過安全評估後才會安排後續潛航測試，一切都在群策群力中，按部就班的實施。針對延遲交艦，軍方每日對台船開罰每日新台幣19萬元



海鯤艦執行完五次海上測試後，已於12月5日進入台船船塢，實施載台裝備、水密邊界及水線下戰系檢查，進行潛航測試前的整備調校。邱俊榮10日承認，海鯤艦的測試進度落後兩個月以上，在確認達到潛航安全條件並經評估後，才會進行潛航測試。海軍一定會對台船做好履約督導，達成潛艦自造的目標。



台軍方10日上午召開例行記者會，媒體關切海鯤艦目前測試進度，以及原先預計11月由台船交艦予海軍，目前海軍是否針對延遲交艦的部分開始罰款。



邱俊榮說明，海鯤艦5日進塢進行潛航前的所有裝備整備，海軍會協助並督導台船進行裝備調校，確認達到潛航條件，且經安全評估後，才會安排後續的潛航測試。



至於罰款，邱俊榮表示，因為海鯤艦已經在11月超過交艦條件後，已經開始計罰，海鯤艦屆時達到交艦條件後，海軍會計算台船逾期的天數，罰款由海軍尚未支付給台船的款項扣除，依照合約進行。



媒體追問，報載海鯤艦1天罰款為新台幣19萬元，若以海鯤艦的總建造金額計算，將能被計罰長達57年。



邱俊榮表示，計罰的方式是因為當時第一艘潛艦在建造前，考量台船的建造能力，以及對台灣造艦產業的扶持，所以當初依照合意的合約，訂定這樣的條件。在後續艦時會依照第一艘艦的建造期程，在履約條件做全盤檢討，做合宜處置。



邱俊榮說明，目前海鯤艦的測試延後有2個月以上的落後，目前正積極準備後續潛航測試，“時間不會拖到那麼久”，一定會做好履約督導，和台船共同達成潛艦自造目標。