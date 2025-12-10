賴瑞隆發陳菊黑白照惹議撤文　林岱樺不評論

綠委林岱樺10日下午舉行政策說明會並於會後進行聯訪。（中評社 蔣繼平攝） 中評社高雄12月10日電（記者 蔣繼平）距民進黨高雄市長初選民調剩一個多月，4位候選人話題也越來越受關注。綠委賴瑞隆10日在臉書貼出“監察院長”陳菊黑白照並提想念花媽，不料引起負面聯想又立刻下架。對此，綠委林岱樺10日下午受訪被問及看法時不談賴瑞隆，只談國際人權日。



對於賴瑞隆發文引起爭議，林岱樺10日下午舉行政策說明會後聯訪時表示，今天是國際人權日，台灣走在民主道路上很不容易道路上，從黨外到執政到可以有實質民選“總統”，到現在恪守“憲法”的民主精神。



林岱樺認為，這一天應該有省思與感恩，持續將民主國家的典章制度落實在人民生活當中，也要更感恩，更回顧過去，並前瞻未來。



民進黨2026年高雄市長提名初選有綠委賴瑞隆、邱議瑩、許智傑、林岱樺登記，共4搶1。中國國民黨可望派出藍委兼高雄市黨部主委柯志恩應戰。



在多份民調維持領先優勢的賴瑞隆，近來陷入八歲兒子校園霸凌案風波，為此兩度召開記者會道歉，甚至在記者會上落淚不捨兒子遭網爆，後來與對方家長見面並取得原諒，事件暫時落幕止血。



不過，賴瑞隆10日上午在臉書貼出陳菊黑白照並標註“想念陳菊（花媽）”，引起爭議。有網友留言“一路好走”、“還以為公祭”，後續又引起許多粉專開酸。賴瑞隆3小時內就緊急下架發文，但還是被諷“想念陳菊只有3小時”等等。



根據媒體報導，陳菊在高醫住院持續復健中，病況穩定。74歲的陳菊2024年12月因身體健康亮紅燈，緊急入院摘除腫瘤，住院迄今已逾11個月，5月因網友發文詢問“陳菊走了？”還一度驚動警方抓人。