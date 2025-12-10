彭博：美認定華為技術逼近准輝達H200銷陸

輝達（Nvidia）執行長黃仁勳。（中評社 資料照） 中評社台北12月10日電／《彭博》今天報導，美國總統特朗普決定允許輝達向中國銷售旗下H200人工智慧（AI）晶片，原因是他斷定此舉帶來的國安風險較低，因為輝達在中國的主要競爭對手華為已能提供性能相當的AI系統。



《彭博》引述知情人士說法報導，評估是否批准輝達（Nvidia）H200出口的政府官員，曾考量多種可能情境，並納入華府國安鷹派人士的觀點。選項範圍從對中國完全禁運AI晶片，到允許所有產品出口以淹沒中國市場、壓倒華為。最終，特朗普支持的政策是批准H200銷往中國，但保留最新的輝達晶片給美國客戶。



這位知情人士指出，此舉將使美國在AI晶片方面領先中國18個月，而美國買家將獨家獲得最新產品。白宮官員的結論是，將H200推向中國，將促使中國的AI開發者建立在美國的技術生態系上，而非轉向華為或其他本地晶片製造商的產品。



特朗普的決定為長達數週、與幕僚商討是否允許H200出口中國的審議劃下句點。數天前，特朗普才在華府與輝達執行長黃仁勳進行私人會面。黃仁勳一直以來都力促美國放寬出口管制。



特朗普在他宣布此事的社群平台“真實社群”（Truth Social）發文中表示，晶片只會出貨給“經批准的客戶”，且英特爾（Intel Corp.）和超微（Advanced Micro Devices Inc.）等晶片製造商也將符合資格。



此舉的背後，是一項評估認定，華為與輝達的競爭力遠比美國先前承認的要來得接近。



知情人士表示，白宮官員關注的是一個名為CloudMatrix 384的華為AI平台，這個平台採用華為較新的昇騰（Ascend）系列晶片。這位因討論敏感事務而要求匿名的消息人士透露，官員們發現，CloudMatrix 384的性能與輝達一個名為NVL72的類似系統不相上下，NVL72採用的是輝達最先進的Blackwell架構晶片。



這名知情人士補充表示，讓此事增添急迫感的是，美國官員得出結論，認為華為在2026年將有能力生產數百萬顆昇騰910C加速器，這是一款專為與輝達產品線競爭而設計的晶片。相較之下，美國在今年6月時的估計是，華為今年僅能生產約20萬顆昇騰系列晶片。



美國商務部和輝達的發言人未立即發表評論。白宮發言人德賽（Kush Desai）表示：“特朗普政府致力於在不損害國家安全的前提下，確保美國技術堆疊的主導地位”。



中國官方管道尚未公開表示是否歡迎H200。英國“金融時報”（Financial Times）今天報導，北京當局正準備限制特定企業取得H200晶片，以維護中國追求科技自主的努力。