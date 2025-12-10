國民黨：已發律師函要自由時報下架不實報導

國民黨文傳會主委吳宗憲出示律師函表示，要求《自由時報》下架不實報導。（中評社 張嘉文攝） 中評社台北12月10日電（記者 張嘉文）《自由時報》7日報導稱，國共雙方已就“習鄭會”達成共識，時程鎖定農曆年前後，但大陸方面提出三個條件包括擋下軍購預算等作為前提。中國國民黨文傳會主委吳宗憲今天出示律師函表示，昨天中央黨部已發出律師函要求該媒體下架此報導。



吳宗憲說，媒體是民主社會很重要的環節，但不應該以一些假新聞的方式，造成社會的不安和動盪，希望媒體在報導前，能盡到查證的義務。



國民黨主席鄭麗文今天在中常會上痛批綠媒編故事，並強調已請文傳會主委吳宗憲對自由時報發出律師函。



吳宗憲在中常會後轉述時，出示律師函表示，這篇報導充分符合民進黨“立委”王義川所說“造謠四步驟”，先拋出假議題，做梗圖，對方澄清之後再拿澄清內容再攻擊一次。他期待各家媒體在報導前能向國民黨求證，不要讓錯誤的訊息到處流傳，讓側翼造謠、攻擊對手，以達到其政治目的。



律師函內容指出，為維護國民黨名譽，要求自由時報在12月12日前撤下相關報導與網頁連結，否則將立即採取一切必要的法律行動。



媒體追問，鄭習會是否確定在明年農曆年前會成行？吳宗憲說，目前完全沒有這樣的規劃，且國民黨歷任的主席，從來沒有一位主席會拿任何一個條件去交換任何事情。