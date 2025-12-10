林岱樺喊高雄賺大錢　仿韓國瑜口號

綠委林岱樺（中）10日下午在高雄舉辦首場政策說明會，前“交通部長”賀陳旦（左2）等人出席。（中評社 蔣繼平攝） 中評社高雄12月10日電（記者 蔣繼平）距民進黨高雄市長提名初選民調剩一個多月，初選候選人綠委林岱樺10日舉辦首場政策說明會，提出“起造新高雄、做台灣領頭羊”市政藍圖，並喊出高雄將迎接“訂單、訂單、大訂單；賺錢、賺錢、賺大錢”。



林岱樺的“賺大錢”與中國國民黨籍“立法院長”韓國瑜2018年競選高雄市長時所喊出競選口號“高雄發大財”，頗為相似。林岱樺11月在岡山、旗山辦造勢活動，也被認為是復刻韓國瑜的“三山造勢”。



林岱樺受訪時強調她與其他候選人不同，不去提“中央”或地方的政績，而是談怎麼解決高雄問題，並幫傳產規劃立足高雄、放眼全球的格局，所以有做出區隔。她還賣關子，今天只先談產業政策，未來還有1到2場。



民進黨2026年高雄市長提名初選有綠委賴瑞隆、邱議瑩、許智傑、林岱樺登記，共4搶1。中國國民黨可望派出藍委兼高雄市黨部主委柯志恩應戰。



林岱樺10日下午於高雄軟體科學園區1樓會議室舉行首場政策說明會，提出“起造新高雄、做台灣領頭羊”市政藍圖，邀集產官學代表出席，前“交通部長”賀陳旦、漢翔企業工會理事長于正道、前高雄市捷運局長吳義隆等人出席。現場近70人與會。



林岱樺上台時指出，高雄未來不再是首都的配角，而是“台灣經濟成長的領頭羊”，她提出明確城市GDP等目標，也強調在她的產業規劃下，高雄將迎接“訂單、訂單、大訂單；賺錢、賺錢、賺大錢”。

