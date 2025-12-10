中評關注：朝野陷僵局　藍白會否拚街頭路線

國民黨主席鄭麗文。（中評社 張嘉文攝） 中評社台北12月11日電（記者 黃偕華）台“行政院”拒不執行“立法院”三讀通過的法律案，“行政院長”卓榮泰上任1年多8次覆議失敗仍穩如泰山，近期許多學者發言警告這是“憲政”危機，並擔憂台灣正陷入“威瑪時刻”，也就是阿道夫·希特勒及納粹黨上台前德國德處境。但台灣行政權不甩立法權獨行其是的倚仗跟漏洞，其實從1997年第四次“修憲”後，就埋下伏筆。



以美國來說，行政權歸屬總統（聯邦憲法第二條第一項第一款），由總統負責監督法律的被忠實執行（聯邦憲法第二條第三項）。另一種如英國、日本、德國、加拿大等國，行政首長（總理／首相）和內閣成員多由國會議員兼任，內閣必須獲得國會多數支持，並對國會負責。上述不管是哪種制度，都可以鮮明的找到“誰應該負責任”；總統制中是總統；內閣制中是多數黨。



而唯獨台灣的制度在第四次“修憲”後形成一種情況，就是行政首長由“總統”任命，且無須“國會”同意，這注定行政首長對“總統”唯命是從，但要找“誰應該負責任”時，若是找行政首長？行政首長也只是聽話的魁儡！若是想找“總統”？“總統”又可以說自己並沒有行政權力，只有公布法律、發布命令的權力。這種找不到人負責的情況，在陳水扁兩個任期中，換了五位共六任行政首長就可以看到端倪。



因此目前中國國民黨與台灣民眾黨遇到的困境是，在制度中，“國會”雖然可以發起“倒閣”，但根據“憲法”增修條文，“總統”“得”解散“國會”，但不一定非要解散“國會”；即便解散“國會”、全面改選“國會議員”後，“總統”也可以繼續推出新的魁儡行政首長，甚至是魁儡行政首長2.0。以陳水扁為例，他任內每次遇到難解的政治議題，就以換掉行政首長來做為交代並換得緩衝空間。



對藍白兩黨來說，面對目前的僵局似乎無法可解，每日疾呼口號或是開記者會更像是在為未來的選戰積攢能量。如果以破局的立場或是以選戰的考量，藍白兩黨會考慮向過去的民進黨借鑑，就是以社會運動的方式激出更強的聲量、更大的議題設定權，甚至連結出更多暫時發不出聲音的盟友？

