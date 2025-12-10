台灣中央大學衛星月曆亮相　捕捉十公園美景

台灣中央大學10日舉辦衛星影像月曆發表會。（中評社 盧誠輝攝） 中評社桃園12月10日電（記者 盧誠輝）台灣中央大學太空及遙測研究中心與“內政部國家公園署”攜手合作，推出2026年“生跡”衛星影像月曆，以50公分解析度的先進衛星光學影像，捕捉台灣9座“國家”公園和1座自然公園的生態美景，充分展現台灣自然生命的脈動。



台灣中央大學10日舉辦衛星影像月曆發表會，包括中央大學校長蕭述三、“內政部國家公園署長”王成機等人都到場出席。現場發表2026年衛星影像月曆，一次囊括包括墾丁、玉山、陽明山、太魯閣、雪霸、金門、東沙環礁、台江、澎湖南方四島等“國家”公園和壽山“國家”自然公園的生態美景。



台灣中央大學校長蕭述三表示，中央大學在2023年底成立全台首座“永續與綠能科技研究學院”，今年更榮獲“台灣十大永續典範大學獎”殊榮，展現以“人文關懷、永續發展”為核心的校務願景。感謝“國家公園署”對本次合作的全力支持，以及太空及遙測研究中心研究團隊與設計夥伴的投入，使得這份作品兼具科學的精準與藝術的溫度，讓科技成為理解自然的新語言，也讓教育延伸至山林、河海與社會之中。



“內政部國家公園署長”王成機指出，台灣的“國家”公園涵蓋高山、平原與海域，橫跨熱帶與溫帶氣候，展現全方位的自然樣貌與物種多樣性。在氣候變遷與人為壓力日益加劇的今天，自然資產正面臨前所未有的挑戰。透過衛星影像的全新視角，不但為台灣現有的9座“國家”公園及1座“國家”自然公園留下珍貴紀錄，也讓我們對自然生態的維護有更深刻的反思。



台灣中央大學表示，2026年衛星影像月曆以衛星視角記錄山脈紋理、水系延展、森林演替節奏與棲地變遷，展現台灣生態的豐富性與動態變化。從玉山“國家”公園的台灣黑熊、雪霸“國家”公園的櫻花鉤吻鮭，到墾丁“國家”公園夜間綻放的棋盤腳花、台江“國家”公園的黑面琵鷺，每一幅影像皆結合科學觀測與生態知識，呈現萬物適應環境、共存共榮的故事。



台灣中央大學指出，製作團隊運用衛星資料、地理資訊與生態資訊整合，以科學為基礎、以藝術為語言，打造兼具知識與美學的衛星影像作品，期盼讓更多大眾理解自然資產的珍貴，進而關注並投入守護行動。