黃暐瀚析綠2026布局與賴清德下台風險

針對2026九合一選舉，媒體人黃暐瀚在臉書提出分析。 (照:黃暐瀚臉書) 中評社台北12月10日電／2026地方九合一選舉將於明年11月28日投票，藍綠白三大陣營選戰啟動。媒體人黃暐瀚10日指出，從民進黨首波縣市長提名布局即可看出，執政黨在2026地方選舉不僅要守，更要攻，主力進攻方向明顯鎖定宜蘭、台東、嘉義市與台中等藍營執政縣市，同時也面臨“五綠”保衛壓力，任何一縣市失守，都可能讓黨主席賴清德承受下台風險。



黃暐瀚10日在臉書上發文提到，他先前提出“三都、五綠”分析，點出民進黨在南台灣與外島的五個“軟肋”，是嘉義縣、台南市、高雄市、屏東縣與澎湖縣，這些綠營長期執政的縣市若在明年遭藍營攻下，對賴清德將造成沉重政治壓力。



黃暐瀚表示，藍營同樣需面臨民進黨的“五藍”進攻戰，包括宜蘭縣、台東縣、嘉義市、新竹縣與彰化縣，其中綠營皆存在明顯翻盤機會。



黃暐瀚逐一分析五縣市態勢，首先宜蘭方面，藍白陣營目前仍陷入三人競爭、尚未整合，而綠營過去曾長期在宜蘭執政，此次推出形象清新的律師、同時是“信賴之友會”理事長林國漳參選，預料賴清德將重兵投入，力拚重返執政。



台東部分，該縣人口約21萬，其中原住民超過7萬人，占比全台最高。雖然台東縣長已連續二十多年由藍營出線，但若扣除原住民“立委”選區，綠營劉櫂豪與賴坤成“贏了三次半”。黃暐瀚認為，只要綠營團結並提升原住民支持度，勝選未必沒有機會。此次民進黨推出前縣長陳建年的女兒、卑南族“小公主”陳瑩參戰，目標明確指向原民票源。



嘉義市則由地方稱為“機車“立委”的王美惠披掛上陣，黃暐瀚形容她常騎機車穿梭大街小巷，擁有四屆議員、兩屆“立委”歷練，被在地認為實力堅強。



新竹縣方面，黃暐瀚表示，綠營竹北市長鄭朝方（前縣長鄭永金之子）兼具深藍家庭背景與綠營合作經驗，曾獲金鐘獎、入圍金曲獎。近期民調顯示，鄭朝方領先國民黨兩名“立委”徐欣瑩、林思銘，已成綠營在新竹縣的熱門人選。



至於彰化，黃暐瀚指出，民進黨最終提名人選尚未確定，但彰化長年出現“一綠、兩藍”輪替慣例，至今已長達36年。依循此模式，明年理應輪到綠營執政，選情備受關注。



