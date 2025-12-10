賴喊特別條例付委　李彥秀：把“立委”當細漢

藍委李彥秀。（中評社 資料照） 中評社台北12月10日電／賴清德10日喊話“立法院”，“強化防衛韌性及不對稱戰力計劃採購特別條例”草案送入“立法院”後，兩度被程序委員會封殺，盼能交付委員會審查，讓社會清楚了解並共同支持。中國國民黨籍“立委”李彥秀批評，賴清德情勒“立院”，要求將“國防”特別預算條例付委審查，根本是把“立法院”當作“行政院立法局”，視“立法委員”為“細漢”(閩南語：小弟)。



賴清德10日在頒發亞洲民主人權獎前受訪，表示“國防”特別預算條例送入“立法院”後，已經兩度被程序委員會封殺，希望能夠交付委員會審查，讓社會清楚了解並共同支持。或應該要刪減、調整之處，也能夠根據民意來進行審查工作。



李彥秀說，區域和平穩定及“國家安全”，涉及到2330萬人生命財產安全，是台灣的重中之重。面對軍事或是經濟的外力威脅，台灣內部當然應該團結，也要與盟友更緊密的聯繫，但前題是必須團結在正確的方向上，而不是看到懸崖還往下跳。



李彥秀指出，“立法院”三讀通過的法律，“行政院”都可以說“沒有必須執行的壓力”，還說要對“立院”“全面迎戰”，完全視法治於無誤；現在賴清德更情勒“立院”，要求將“國防”特別預算條例付委審查，根本就是把“立法院”當作“行政院立法局”，把“立委”當做“細漢”。



李彥秀提到，“強化防衛韌性及不對稱戰力計劃採購特別條例”短短6頁，羅列7項清單，就要匡列8年高達1.25兆破紀錄的特別預算，對於財政紀律的衝擊以及“國防”預算獨大的財政排擠也不清不楚，根本就是要“立院”授權空白支票。