馬防部成詐團分部　馬文君揭3大疑點促整頓

藍委馬文君表示，馬防部詐騙案有三大問題須釐清。（照片：馬文君臉書） 中評社台北12月10日電／台軍方馬祖防衛指揮部所屬單位近日遭爆逾60位士官兵，涉及以每月新台幣3000至5000元不等報酬，提供個人銀行帳戶給詐騙集團使用，且時間長達2年。中國國民黨籍“立委”馬文君10日在臉書發文強調，此案非同小可，顯示軍中內控機制嚴重失靈，外界質疑馬防部淪“詐團分部”？要求“國防部”與檢調應徹查，徹底整頓軍紀。



針對近期不時有軍人出現缺錢鋌而走險的案子，台軍方10日宣布開辦“國軍官兵急難貸款”，提供官兵合法小額借貸管道，每人最高可以貸到新台幣120萬元，利息按郵局2年期定存機動利率減0.025%機動調整，目前為1.695%，預計施行日期為明年1月。



馬祖防衛指揮部逾60位官士兵與詐騙集團勾結，以每月3000至5000元不等的報酬，利誘同袍提供個人銀行帳戶，供詐騙集團不法金流使用。對此，“國防部”重申，對於涉案官兵“嚴懲不貸”，只要確認涉詐一律依法汰除。



馬文君表示，“國防部”雖然重申，對涉案官兵“嚴懲不貸、一律汰除”，但此案還是疑點重重，馬防部內可能還有更多問題沒被發現，也需要去釐清。



馬文君質疑，首先，涉案士官兵怎麼會不知道借出帳戶、充當人頭就會成為詐騙共犯，平時部隊的法治教育只徒具形式嗎？再者，弟兄只為了一個月幾千元，就冒著被汰除風險，出借帳戶、充當人頭，部隊中有沒有更多隱情及借貸關係；最後，馬防部超過60多人涉案，且時間長達兩年，卻沒有被察覺，是否是陸軍內控機制出現問題？還是馬防部早已成為“詐騙集團分部”。



馬文君認為，此次詐騙案非同小可，檢調及“國防部”應該對涉案官兵勿枉勿縱、嚴格汰除，對於馬防部的督導單位也需要究責，“國防部”更要利用這次機會，揪出部隊內各種犯罪行為，以正軍紀。