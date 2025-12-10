金門榮服處長走訪日照中心　守護榮民眷

金門縣榮民服務處長劉信義日前走訪金湖鎮日照中心，關懷16位榮民長輩。（金門縣榮服處提供） 中評社金門12月10日電／金門縣榮民服務處長劉信義日前率所屬走訪位於金湖鎮衛生所3、4樓，由晨光基金會辦理的失智社區服務照護據點與社區長照機構，關懷16位榮民長輩，瞭解他們每日在機構的作息，並贈送陸海空軍相互關懷協會及何永城捐贈的禦寒衛生衣與涼被，提醒長輩們時序入冬要多加注意保暖。



長照機構主任胡秀蘋說明，該機構主要提供失能失智長者日間照顧服務，讓有長期照顧長輩需求的家庭照顧者有喘息的機會，也可以安心就業。服務内容包含生活照顧及餐飲外，設計多元廣泛的活動鼓勵長輩參與，增進自立能力，透過交流互動促進長輩健康，落實在地老化、在地安養，快樂生活的長照福祉。失智症照護據點則提供安全、溫馨的照護環境陪伴輕度失智症長輩，服務內容包含共餐活動、認知促進、緩和失智、延緩失能，並提供照顧者訓練課程及支持等服務，協助失智者及其家庭減輕照顧負擔。



劉信義首先感謝長照機構每日提供優質服務，協助照顧年長榮民眷。他指出，金門地區80歲以上榮民約3千餘人，不乏有單身或雙老獨居家庭。其他雖與子女同住，但子女白天外出工作，僅留長輩們獨自在家，亦可能發生在宅跌倒等意外，如能充分運用日照資源，除能讓長輩更安全，也讓照顧子女們無後顧之憂。此外長輩們長時間宅在家中，更容易造成認知、體能退化等不良影響，希望年長榮民們能多加利用這項資源。



劉信義表示，在金門縣政府配合“中央”長照政策指導，推動一鄉鎮一日照的日照布建計劃。部分日照中心更設立在鄉鎮衛生所內，讓有需求的長輩能就近運用衛生所資源。榮服處將持續走訪地區日照中心，期與各中心建立資訊交流平台，提供服務資訊給有需求榮民眷，結合公、私立資源一起照顧榮民眷。