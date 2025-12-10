高雄變大峽谷、垃圾山之都　藍要陳其邁道歉

高雄市議會10日下午進行“廢棄物清理法、土石採取法相關案件後續精進作為”專案報告，國民黨籍高雄市議員邱于軒、陳麗娜、陳美雅、許采蓁（右）、白喬茵（左）等議員紛紛上場質詢痛批市府。（中評社 蔣繼平攝） 中評社高雄12月10日電（記者 蔣繼平）高雄市今年環境爭議事件頻傳，也成為藍綠政治攻防主軸。高雄市議會10日針對美濃大峽谷、月世界垃圾山等後續處理進行專案報告，藍營議員痛批高雄遭譏為“大峽谷、垃圾山”之都，更爆土方處理費用已暴增15倍，要求刻意神隱不列席的民進黨籍高雄市長陳其邁應該向市民公開道歉。



針對高雄幾個月發生的大樹光電案、美濃大峽谷、月世界垃圾山等環保議題，高雄市議會10日下午進行“廢棄物清理法、土石採取法相關案件後續精進作為”專案報告，由高雄市副市長林欽榮率市府相關局處列席備詢。陳其邁10日未有公開行程。



國民黨籍高雄市議員邱于軒、陳麗娜、陳美雅、許采蓁、白喬茵等議員紛紛登記發言，有備而來。許采蓁質詢時痛批高雄已遭外界譏為“大峽谷、垃圾山”之都，白喬茵則通批這些案件顯示高雄市府已明顯有疏失，應向市民公開道歉。



邱于軒則指出，目前高雄有13間合法民間土資場，在大峽谷案件爆發後，讓土方處理費用飆升。她以大寮國小跑道工程為例，約產出321.75公噸廢棄物，廠商原本估計處理費用約新台幣4.5萬元，卻飆漲到68萬元，等於飆漲15倍。



陳麗娜也提醒，縱使現有法規有一定遏止力道，市府也提出多項制度精進，若沒有實際去稽查仍淪為空談。且現有土地恐難以滿足去化量能。



針對土方處理費用飆升，林欽榮答詢指出大致有兩個方向可評估處理，一是針對類似個案放寬進場標準，第二是在附近找找看有無公有地、可暫時堆置這些土石方，後續會請教育局、工務局討論。



本次專案報告，高雄市政府說明各項違反廢清法、土石採取法案件，報告偵辦與開罰進度，並強調會透過科技監測，預防不法行為，完善地方自治條例進行土方監管，並向“中央”建議修法，盼透過增訂刑事責任、提高罰鍰、扣押機具等手段，強化遏阻力道。