中評關注：在寺廟宣傳抗中　神明有知也瘋狂

台官方與各地寺廟合作舉辦《台灣全民安全指引》宣講會。（中評社 資料照） 中評社台北12月11日電（評論員 林淑玲）台官方9日在基隆慶安宮舉辦首場《台灣全民安全指引》宣講會，雖說是推廣防災與全民安全，實則植入“抗中保台”宣傳，接下來將與全台宮廟合作舉辦16場。台灣主要大型宮廟主神都來自大陸，交流密切，宗教可充份體現兩岸一家親，台官方在宮廟宣傳“抗中”，指大陸是“壞鄰居”，神明有知也瘋狂！



民進黨政府最近全力投入備戰，全台家戶發送《台灣全民安全指引》小手冊指導民眾戰時如何因應，台股已2萬8千點創歷史記錄，“國安基金”非但不退場還要加碼，這一切的一切都是在為台海可能有事做準備。被稱“小橘書”的《台灣全民安全指引》宣講會9日登場其實衹有2、3百人參與，這麼小的場子要勞師動眾看似不符效益，整場下來更像是選舉造勢，賣“芒果乾”（“亡國感”），官員開講，民代動員支持者來聽“抗中保台”宣傳。宣講會巡迴全台為明年的地方選舉做準備。



民進黨政府選在地方信仰中心宮廟舉辦宣講打進基層，首重穩住常在宮廟走動的老人，期待他們把“抗中保台”理念帶回家，擴散出去。惟台灣大型宮廟所拜的主神都來自大陸，就以宣講第一場、賴清德98歲舅舅童永擔任主委的基隆慶安宮為例，建廟於清乾隆45年（1780年）迄今245年，以其全台獨一無二同時供奉來自湄州、泉州、漳州的“三媽同奉”聞名，象徵先人唐山過台灣之初漳泉械鬥的和解。廟方也曾赴湄州進香，並從泉州天后宮迎回具有歷史的“泉州媽”神像。



不止是媽祖，台灣宮廟主神關聖帝君、玄天上帝、土地公（福德正神）、王爺（如池府王爺、五府千歲）、保生大帝、中壇元帥（哪吒）等最初都是隨著移民渡海來台，在全台開枝散葉，是文化交流與歷史遷徙的共同產物。台灣許多寺廟都有悠久歷史，諸如台北艋舺龍山寺始建於乾隆3年（1738年），鹿港龍山寺創建於乾隆51年（1786年），北港朝天宮建於清康熙33年（1694年）。台南北極殿、開基靈祐宮、大天后宮、台南孔子廟（全台首學）等更建於明代，都說明了兩岸緊密連結。



民進黨官員在宮廟的宣講會稱大陸是“壞鄰居”，但對台灣的民間信仰來說，大陸不是“鄰居”，而是家人，系出同源，台灣許多媽祖廟過去每年都要到大陸進香，大陸寺廟也會來台遶境，這些年卡在台官方緊縮兩岸交流，宗教交流受到限制，但不影響台灣寺廟與大陸祖廟的連結。