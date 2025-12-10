中評關注：苗博雅拋戰爭論為爭北市長提名？

苗博雅幫忙宣傳小橘書，也提到戰爭不是所有人都在戰場上，該上班該上學，還是要去上班上學，被認為是美化戰爭。（取自苗博雅臉書） 中評社台北12月11日電（記者 黃筱筠）社民黨台北市議員苗博雅近日指稱若爆發戰爭“該上班、上學、開店的都照常運行”，引起反彈聲浪不小，且遭質疑美化戰爭。現年38歲的苗博雅過去曾被點名是民進黨可能提名的台北市長人選之一。但近期傳出民進黨主席賴清德較傾向沈伯洋參選北市長，希望強打“抗中牌”帶領2026縣市長選舉，苗的發言似有意為提名爭取曝光。



“內政部長”劉世芳日前在台灣頭基隆市，率先啟動號稱小橘書的《台灣全民安全指引》宣講活動，加上被點名可能被民進黨參選基隆市長、基隆市議長、賴清德姪子童子瑋陪同在一旁，很明顯一邊利用宣講可能戰爭的恐懼，一邊為2026縣市長選舉打開節奏。劉世芳同是主導禁止小紅書使用的機關，以劉身為新系的老大姐，整個“抗中”節奏非常明顯，也是緊緊配合著賴清德。



傳出賴清德可能傾向提名黨內不分區“立委”沈伯洋參選台北市長，因沈被中國大陸立案偵查，賴若提明沈伯洋參選台北市長，將以台北市長選舉主導“抗中牌”，將全台縣市首長都以此為基調。以目前中國國民黨籍台北市長蔣萬安民調來看，民進黨要拿下台北市的可能性極低，這場台北市長之戰，很可能成為賴拿來當成2026縣市首長選舉的主調。



之前《TVBS民調中心》一份有關台北市長選舉民調，把民進黨可能人選，包括：綠委王世堅、北市黨部前主委吳怡農、“行政院副院長”鄭麗君、沈伯洋、前民進黨秘書長林右昌都列入與現任市長蔣萬安進行對比式民調，但未將苗博雅列入。苗最近美化戰爭的言論，遭到批評，雖苗出面說明本意並非如此，但在此時提到戰爭議題，有意迎合賴的“抗中牌”，似乎在爭取曝光，希望獲得民進黨注意，至少民調不要被排除在外。



《TVBS民調中心》日前公布的民調顯示，若對戰組合為蔣萬安對上王世堅，兩人的支持度為：蔣55%、王31%；蔣萬安對上吳怡農，兩人的支持度為：蔣61%、吳24%；蔣萬安對上鄭麗君，兩人的支持度為：蔣62%、鄭24%；蔣萬安對上沈伯洋，兩人的支持度為：蔣64%、沈22%；蔣萬安對上林右昌，兩人的支持度為：蔣65%、林19%。