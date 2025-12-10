綠為何禁小紅書？賴祥蔚：台青發現大陸不錯

台灣藝術大學廣播電視學系教授。（中評社 鄭羿菲攝） 中評社台北12月11日電（記者 鄭羿菲）台“內政部”封鎖在台灣有300萬用戶的“小紅書”1年，引起爭議。台灣藝術大學廣電系教授賴祥蔚接受中評社訪問表示，停止、緊縮兩岸交流是民進黨政府的方向，兩岸民眾使用小紅書是在同一平台，因此兩岸年輕人可以很自然地互動，再加上會發現對岸生活水平不錯，對民進黨來說，小紅書就成推動“台獨”的阻力與威脅，要還在成長階段就扼殺掉。



賴祥蔚說，不過，目前手機還能使用小紅書APP，即便台灣年輕人有所不滿，但平日生活未受影響，對民進黨的選票影響有限，真正會影響的時候是，小紅書APP真的不能用了，或藍白操作此議題，但顯然擅長打宣傳戰的是民進黨。



賴祥蔚為政治大學政治學博士，曾任“中央廣播電台”總台長、台灣藝術大學廣播電視學系主任、媒體藝術所長、中華傳播管理學會理事長，現為台灣藝術大學廣播電視學系教授，專長領域為傳媒政策、公共關係。



台灣封鎖小紅書引起熱議，12月6日正好有一篇論文研究“小紅書”在台灣年輕人心中扮演的角色，這篇論文為“台灣青年小紅書使用行為與統獨立場、國族認同關聯之初探”，作者包括中國文化大學新聞系教授莊伯仲與台藝大廣電系教授賴祥蔚。



賴祥蔚接受中評社訪問表示，小紅書的台灣使用者逾300萬人，多數是大學以下的年輕族群，且都是重度使用者，有55%的使用者幾乎天天用，女性佔66.6%、大學生佔67.4%，雖然小紅書全球有3億用戶，台灣用戶只佔1%，但台灣的流量卻佔全球總流量的1.7%，也就是台灣使用小紅書的流量，比全世界其他地方多了70%，而最常看的是旅遊、美食、彩妝，用來觀看時事新聞的衹有4.8%，其實很少。



賴祥蔚說，“TikTok”（抖音國際版）在台灣雖然有逾834萬用戶，但兩者的差別在於“兩岸民眾使用的平台相不相同”，大陸民眾使用抖音，與TikTok平台是區隔開來的，台灣民眾不太會直接接觸到大陸民眾，而小紅書則是同一平台，兩岸年輕人可以很自然地互動、交朋友，變成真實的虛擬社群，台灣年輕人可以看到對岸網友分享的生活資訊，而這正是民進黨不樂見的。