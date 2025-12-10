中評關注：鄭麗文大動作控告綠媒有戰略目的

國民黨主席鄭麗文。（中評社 張嘉文攝） 中評社台北12月11日電（記者 張嘉文）中國國民黨主席鄭麗文10日在中常會上痛批《自由時報》有關“習鄭會”大陸提出包括擋下軍購預算等3條件作為前提的報導，完全是瞎編；決定發出律師函要求澄清，保留法律追訴權。鄭此大動作開槓綠媒，相較過去國民黨與媒體互動的態度有所不同，強硬反擊凸顯她有明確戰略目的。



總體而言，從此次事件來看，外界普遍認為綠媒並非單純新聞報導，而是配合綠營政治部署，試圖藉此事件達成四個效果。第一，是把國民黨在軍購預算上的立場與大陸“下指導棋”連結，創造“藍營聽命大陸”的大眾印象；第二，是為民進黨後續選戰鋪路，為“抗中保台”牌添加基礎，好讓任何兩岸互動都被導向“被統戰”或“受大陸壓力所致”的框架中。



第三，則是分化國民黨內部，能使原本對鄭麗文有疑慮的藍營建制派更不滿，進一步削弱她在黨內的主導力道；第四，則是預先削弱鄭麗文未來赴大陸交流的正當性，把尚未發生的互動先貼上負面標籤，降低其政治效應。



在此情勢下，鄭麗文選擇大動作回擊，看起來有三項策略考量。首先，鄭麗文希望向社會證明，國民黨當前的兩岸主張將持續走在“和平、和解”的方向上，不會因為綠營媒體的抹黑而退縮。她藉強力澄清來切斷綠營想把國民黨貼上“政治交換”的論述，保持兩岸論述的一貫性，也展現她作為黨主席的政策定力。



其次，她此舉是向藍營內部傳遞訊號。由於過去國民黨面對綠營媒體多採低調處理，以為發個正式澄清就可以完事，如今鄭麗文公開對槓，意在建立新的黨中央風格，在面對不實指控上會堅決反擊，不再只是溫吞回應。這都是在塑造“更強硬、更主動”的藍營形象，有機會凝聚支持者士氣。



最後，鄭麗文的目標是阻斷綠媒未來在兩岸與選戰議題上，套用此次同個操作模式的可能性。因為若此案不正面積極處理，綠營即可藉同類型報導不斷攻擊藍營，鄭藉法律途徑反制，等於是在為後續政治攻防立下界線，避免綠營與綠媒利用虛設的議題，匿名消息來源釋出不利藍軍新聞，帶走整個政治節奏。



整體來看，鄭麗文這次與綠媒正面交鋒，也是一種宣示，隨著民進黨看起來鐵了心要將抗中牌打到底的策略，鄭的處置能否形成藍營內外的抵抗力量，值得後續觀察。