匡思聖：中國對日本反制措施不會那麼快結束

新竹元培醫事科技大學通識教育中心副教授匡思聖。（中評社 盧誠輝攝） 中評社新竹12月11日電（記者 盧誠輝）日本首相高市早苗涉台言論導致中日關係緊張。新竹元培醫事科技大學通識教育中心副教授匡思聖接受中評社訪問表示，高市早苗後來雖搬出“中日聯合聲明”試圖給自己台階下，但中國為了給日本一定程度的教訓，各項反制措施還不會那麼快結束。



匡思聖，台灣師範大學三民主義研究所法學博士，專長為兩岸關係、中國現代化思潮，曾任孫文學會理事長、新竹元培醫事科技大學秘書室主任與副國際長，現為新竹元培醫事科技大學通識教育中心副教授兼校際合作中心主任。



匡思聖強調，高市早苗涉台言論是刻意要說的，主要目的是為了自己的政治利益，但她應該沒想到後座力會如此強大，所以後來在接了美國總統特朗普電話後，高市早苗才會搬出“中日聯合聲明”試圖給自己台階下，但中國仍不願接受，所以在短時間內，中國對日本的各項反制措施仍會持續。



他提到，要一位才剛上任的日本首相吞回自己說過的話，難度實在太高了，但為了避免中日緊張關係持續升高，破壞好不容易稍微趨緩的中美關係氣氛，所以特朗普才會致電給高市早苗，要她給自己台階下，高市早苗當然只能照著辦，因為日本本來就是美國的小老弟。



匡思聖分析，高市早苗涉台言論主要有兩個目的，第一是她想在日本國內證明自己是已故前日本首相安倍晉三的繼承人，畢竟高市早苗是日本第一位女首相，但政治基礎卻相對薄弱，因此才會想藉此凸顯自己的正當性。



第二是高市早苗深知對內操作民粹主義，能在最短時間內凝聚日本國內對她的支持度，加上日本內政目前也面臨一些問題，因此她才會想藉此強調自己未來在內政還是會繼承安倍晉三的路線。



匡思聖指出，高市早苗應該沒有料到，這次涉台言論竟會引起如此大的風波，因為當初安倍晉三發表“台灣有事”言論的時候，後座力也沒那麼強大，但那是因為安倍晉三當時已經卸任日本首相，且也不是在正式場合發表相關言論，但高市早苗卻選擇在日本國會發表涉台言論，這兩者的差別當然就會很大。