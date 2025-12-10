中評關注：賴瑞隆失誤連連　新潮流菊系憂慮

綠委賴瑞隆10日發了一篇有關想念陳菊的文章引發誤解，隨即刪除此文。（照：賴瑞隆臉書） 中評社高雄12月11日電（記者 蔣繼平）民進黨高雄市長初選4搶1，下個月就要進行民調對決，廝殺激烈。綠委賴瑞隆深陷8歲兒子涉校園霸凌案後急打“陳菊牌”，卻又闖禍趕緊下架，狀況頻傳看得出賴瑞隆失去領先優勢很急，反映背後力挺的新潮流菊系深層憂慮。他除了痛失零負評光環、初選恐又成麻花捲、增加選後整合困難度，會爆出一連串的問題。



民進黨2026年高雄市長提名初選有綠委賴瑞隆、邱議瑩、許智傑、林岱樺登記，4搶1，明年1月12日至17日進行初選民調。中國國民黨可望派出藍委兼高雄市黨部主委柯志恩應戰。



賴瑞隆10日因應世界人權日在臉書感謝民主前輩付出，並貼出一張“監察院長”陳菊年輕時的黑白色照片，並稱“想念陳菊（花媽）”，似乎想強化菊系背景。不料反被網友留言“一路好走”，最後緊急下架，貼文僅出現短短3小時，變成熱議話題。



主要是​因為陳菊去年底因感冒出現身體不適，前往高雄醫學大學附設中和紀念醫院就診，未料健檢時查出右側腎臟發現腫瘤，手術後又驚傳腦血管阻塞等狀況，緊急住院治療，請假至今已逾11個月，數度引發在野及外界質疑。



賴瑞隆會搬出陳菊，還是因為近來陷8歲兒子校園霸凌案，為此兩度召開會道歉甚至在記者會上落淚不捨兒子遭網爆，後來與對方家長見面並取得原諒，事件暫時落幕止血，所以想穩住聲勢守住基本盤，未料此舉操作不當，變成為反效果。



而賴瑞隆會這麼急著打“陳菊牌”背後也透露出幾個層面的意涵。第一，高雄初選4搶1格局原本呈現兩強局面，外界一般認為兩強指的是賴瑞隆、邱議瑩，結果賴瑞隆原本零負評的光環被摘掉，如同邱議瑩因美濃大峽谷爭議受重傷，賴無法樂觀。