中評現場：鄭麗文抬神轎　“青山八將”護駕

緊隨其後的是青山宮獨具傳統的“青山八將”。(圖源：鄭麗文臉書) 中評社台北12月11日電（記者 莊亦軒）中國國民黨主席鄭麗文10日走入台北市艋舺青山宮，參與地方重要宗教文化盛事“青山王夜巡”遶境活動。鄭麗文不僅向青山靈安尊王（簡稱“青山王”）上香祈福，也親自加入夜巡隊伍，與信眾並肩同行，展現對地方文化與民間信仰的尊重。



鄭麗文也特別向青山王祈願，希望艋舺與全台“國泰民安、風調雨順”。她指出，台灣社會面臨諸多挑戰，人民需要的是“安定、安全、能安心生活的環境”。她以黨主席身分承諾，會努力奮鬥達成這一目標。



鄭麗文強調，希望在青山王的庇佑之下，不僅是艋舺、而是全台灣都能平安順利。身為黨主席也有義務替人民打造和平的生活環境，在致詞中也感謝了廟方、主委、各方委員會，也祝福在場所有參加慶典的群眾，“身體健康、萬事如意、一切圓滿”宗教文化不只是祭典，而是凝聚地方情感的重要依歸。“我相信神明的力量，也相信人民對家鄉的深厚情感。”



致詞完畢後，鄭麗文也親自參與抬轎，與轎班一起扛起聖駕。在隊伍最前方開道的，是青山宮傳統的“報馬仔”。他頭戴斗笠，臉上是白底描黑線、點紅鼻的獨特妝容，帶有傳統戲曲感，身上穿著亮紅繡金的古式服飾，胸前掛著一串祈福的“咸光餅”沿街為王爺開道。



緊隨其後的是青山宮獨具傳統的“青山八將”。與一般民俗表演性質的家將、官將首不同，青山八將肩負王爺出巡的護駕職責，是地方信眾口中的“真將軍”。八人分成紅臉的枷將、綠臉的鎖將，臉譜簡潔但氣勢強，臉譜的獠牙在鞭炮煙霧中更添肅殺。手中持鐵鎖、虎頭鍘、刑具法器，步伐整齊踏在地面上，每一下都隨鑼鼓震動街巷。



在出巡隊伍中，鄭麗文一路與廟方人員、在地里民互動，不時停下腳步與長輩致意，沿途街屋門口也有人特地端香、點燈迎接神轎。部分民眾主動要求合照，隊伍兩側的民眾紛紛拿出手機拍攝，現場氣氛既熱鬧又帶著傳統祭典的肅敬。夜訪隊伍的鑼鼓聲、北管樂陣與鞭炮煙霧瀰漫，讓整條街都陷入濃厚的節慶氛圍，鄭麗文則在隊伍中不時向民眾點頭致意，展現親民的一面。