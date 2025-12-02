AIT谷立言受訪　親上火線催防務預算

AIT台北辦事處長谷立言。（中評社 資料照） 中評社台北12月11日電／民進黨政府提出8年新台幣1.25兆元防務特別預算遭藍白卡關。美國在台協會（AIT）處長谷立言接受三立網路節目“一件軍外套”專訪談到，歡迎賴清德宣布的防務特別預算，他樂觀看待並期待能在“立法院”審查相關預算時，回答“國會”的各項問題，相信台灣社會與政治領袖能凝聚共識，提高台灣在“國防”的投資。



谷立言表示，這是透過嚇阻提升和平重要一步，藉此縮小兩岸軍力平衡落差，有信心台灣各政黨能團結一致。他並強調，“脆弱的台灣不會創造出有利於對話的條件”。



谷立言（Raymond Greene）接受網路節目“一件軍外套”專訪，今天晚間播出。



《中央社》報導，賴清德日前宣布追加防務預算，預計未來8年投入新台幣1兆2500億元經費。谷立言強調，這是透過嚇阻提升和平的重要一步，有信心台灣各政黨將爲了提高“國防”支出而團結一致；當“立法院”進入預算審查階段時，很期待能回答立法機構的各項問題。



谷立言說明，許多國家憂慮台灣過去對自我防衛能力長期投入不足，反而升高衝突風險。台灣提高“國防”支出其實是在恢復戰略平衡，此平衡向來是維繫台海和平的重要基礎，但此平衡在過去幾年某種程度被侵蝕了。



谷立言指出，歐洲國家、北約成員國、日本、韓國、澳洲皆大幅提升國防支出，但這些國家面臨的經濟、財政壓力都比台灣嚴重許多，包括中華人民共和國面臨結構性挑戰以及資源不足的社會安全網，但並未在國防支出有放緩跡象，全球趨勢非常清楚。



谷立言說，台灣對“國防”支出影響世界的和平與安全，對美國更是有切身的利害關係；美方反對以武力或脅迫方式改變現狀，且“台灣關係法”要求美國維持台灣嚇阻能力，如果台灣不投資自身防衛能力，美國要做到這點會非常困難。



谷立言說，備戰是確保和平的最佳方式，就美國角度來看，理想終局是兩岸透過對話尋求雙方可接受的解決方案，但前提是台灣必須具備可信賴的防衛能力，脆弱的台灣不會創造出有利於對話的條件，只會招來更多脅迫與威脅。“和平與對話”必須和“嚇阻”一起存在。



關於最符合台灣需求的武器，谷立言認為美台雙方在台灣防衛需求有高度一致性。他指出，台灣非常清楚必須加速取得“不對稱作戰能力”。賴清德多次提到台灣之盾（T-dome），對飛彈防禦、空防以及C4ISR整合的重要性，美方抱持相同看法。



谷立言提到，來台一年半的時間走訪許多實兵單位與前線官兵對話，對戰備狀況、投入程度與士氣印象深刻。今年台灣達成徵兵與留營目標，“對我來說一點也不意外”，確實感受到台灣士氣比過去幾次來台任職時更高昂。



針對美國對台軍售交付延遲，谷立言說，媒體報導“200億美元軍售延遲交付”，但實際數字低很多。部分誤解是因為多數裝備交付並不會有媒體發布，但這不代表沒有如期交付。“延遲交付”絕大部分與F-16V戰機專案有關，美方正透過專案管理審查（PMR）機制進行密集協調與合作。



主持人追問軍售合約架構並無交付“最後期限”。谷立言點出，美方發出的“發價書”（LOA）載明“預期”完成交付時程表，但實際執行過程會有各種因素和突發事件影響進度，才有“專案管理審查”機制，聚集所有相關利害關係人共同檢視進度，並就因應方式進行討論。