台力拚核電延役　“核安會”主委：難訂時程

“核安會”主委陳明真受訪。（中評社 俞敦平攝） 中評社台北12月11日電（記者 俞敦平）“核安會”主委陳明真今於“立法院”受訪時表示，針對“經濟部”規劃於明年三月提交核電廠重啟申請，由於涉及台電報告完整度、文件往返修正及現場設備更換等三大變數，目前“很難給出確切日程”。他強調，延役申請一經核准即長達二十年，“核安會”首要任務是確保機組在未來二十年內的運作絕對安全，而非趕上特定時間表。



“經濟部”近期積極推動核電廠重啟計劃，並設下明年三月送件的目標，試圖緩解供電壓力。然而，核電延役不僅涉及機組設備的老化檢修，更觸及環境影響評估（環評）的法規適用性爭議，使“核安會”與“環境部”之間的權責劃分成為外界關注焦點。



針對審查進度，陳明真指出，雖然“經濟部”訂出送件時程，但“核安會”的審查速度取決於多項變數。首先是台電提出的調查報告是否完整，其次是台電回覆“核安會”審查意見的效率，最後則是現場視察後，是否發現重要零件需要更換。這些程序都會直接影響最終核准的時間點，因此目前無法承諾何時能完成審查。



在跨部會權責部分，對於外界質疑“環境部”對核電議題“管太多”，陳明真表示並無此感，但他明確界定，“核安會”全權負責輻射對環境影響的評估；至於其他非輻射的環境議題，依法應由台電向“環境部”提出申請，“核安會”將與“環境部”保持協商。他強調，是否進行環評或採行何種標準，需視台電提出的申請內容與“環境部”討論而定。



面對環保團體質疑核二、核三機組老舊及核廢料處置問題，陳明真回應，延役申請通過意味著機組將再運作二十年，“核安會”必須以最嚴謹的標準把關。針對地質調查與防震安全，“核安會”將嚴格審查台電提交的研究報告；至於核廢料處置，依現行法規，應由產生的機構也就是台電公司負起最終處理責任。陳明真重申，讓公眾安心是“核安會”最高職責，審查過程將公開透明，確保符合安全規範。