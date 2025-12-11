柯文哲：沒法庭直播依然為正義奮戰到底

左起蕭奕弘、陸正義、柯文哲、鄭深元。（中評社 鄭羿菲攝） 中評社台北12月11日電（記者 鄭羿菲）前台灣民眾黨主席柯文哲涉京華城案、政治獻金案，台北地方法院今天起開庭2天，進行200宗以上的證據提示，並傳喚柯文哲等11名被告出庭。柯文哲11日在北院前神色自若地發表簡短談話，他強調，即便沒有法庭直播，他依然會為台灣社會的公平正義奮戰到底！



柯文哲11日上午約9點10分與委任律師團鄭深元、蕭奕弘、陸正義一同抵達北院，並主動發表約2分鐘的談話。現場約有15位柯粉、小草到場聲援，不斷喊著“阿北加油”等口號，柯文哲一下車，也特別向左、向右轉身微笑揮手打招呼。



柯文哲表示，今天是台灣司法史上重要的一天，不僅關係到他個人，也關係到台北市的市政發展，更關係到台北市政府公務員的尊嚴。司法是最後一道防線，唯一的目的是維持社會的公平正義，應當被人民信任。最重要的是，司法不可以變成當權者的統治工具，特別是司法不可以勾結媒體淪為政治打手，變成迫害人民的工具。他相信大罷免大失敗32比0，台北地檢署的檢察官絕對是重要因素。



柯文哲說，本來今天可以利用法庭直播的機會，讓眾所矚目的案子向社會大眾公開說明，結果今天法庭直播變成事後紀錄片，他內心坦蕩，希望真相可以水落石出，也希望法庭可以直播，讓民眾知道到底發生了什麼事，結果你們到底在怕什麼？你們有什麼不敢讓人知道的？