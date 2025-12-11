聲請辯論庭直播遭駁　柯文哲嗆怕什麼

針對法庭直播問題，台灣民眾黨前主席柯文哲11日出庭前發表簡短談話。(中評社 鄭羿菲攝) 中評社台北12月11日電／台灣民眾黨前主席、前台北市長柯文哲涉及京華城以及政治獻金案，台北地方法院11日起，扣除例假日將連續10天開庭，進行最後辯論程序。但柯開庭前聲請法庭全程直播，但承審合議庭裁定，在全案審結宣判後5日內，將言詞辯論及裁判宣示全部錄音錄影上網公開播放。柯文哲11日開庭前對聲請法庭直播受挫向司法喊話，“你們到底在怕什麼，有什麼不敢讓大家知道的”？



柯文哲表示，今天是司法史上重要的一天，不僅關係到他個人，也關係到台北市政發展，更關係到台北市政府公務員的尊嚴。司法不能成為當權者的統治工具，特別是司法不可以勾結媒體淪為政治打手，變成迫害人民的工具。



柯文哲批評，本來可以利用法庭直播的機會，向社會大眾公開說明，結果變成事後的紀錄片。他內心坦蕩，希望真相可以水落石出，他希望法庭直播讓社會大眾知道到底發生什麼事，“結果你們到底在怕什麼，有什麼不敢讓大家知道的”？



台北地檢署2024年12月26日起訴柯文哲，求刑28年6月。北院經漫長的審理過程、證人詰問程序後，11日起傳訊柯等11名被告進行2天的證據提示，接著進行檢察官論告及被告答辯、律師辯論程序。



力拚無罪的柯文哲日前依《法院組織法》最新修法，向北院聲請法庭直播，合議庭沒有裁准。但認為本案涉及重大公共利益，是社會矚目案件，“公開播送”沒有妨害“國家安全”、公共秩序、善良風俗，或對程序參與人及他人生命、身體、隱私、營業祕密或其他權益造成損害之虞，因此裁定柯文哲及本案其餘當事人、參與人，全案言詞辯論及裁判宣示，在宣判後5日內公開播送。



本案是“立法院”2025年6月修正通過《法院組織法》後，首例准許公開播送的裁定。



