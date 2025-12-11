台“國安”基金護盤賺563億　綠盼全民共享

台“財政部次長”兼“國安”基金執行祕書阮清華。（中評社 資料照） 中評社台北12月11日電／台“國安”基金護盤獲利能夠全民共享嗎？民進黨籍“立委”郭國文等人表示，過去8次護盤獲利可觀，某一種程度來說是賺“股災財”，“國安”基金在散戶信心不足時進場撿便宜，新加坡賺這種錢都是拿來分給民眾，台灣也應該考慮“全民共享”或者來支持健保、長照或者國保。不過，兼任“國安”基金執行祕書的“財政部”政次阮清華說，能否全民共享等新增用途，須取得共識且經過修法，但以“國庫”角度來看，還是統收統支比較好。



“國安”基金可動用資金總額為5000億元，資金來源主要有2個，第一是以公庫所持有的公民營事業股票作為擔保，向金融機構借款，該部分上限為2000億元；第二是調用四大公營與準公營基金，包括郵政儲金、勞保與勞退基金、公務人員退撫基金等尚未投資的閒置資金，上限為3000億元。但“財政部”曾表示，尚未向四大基金借用或周轉。



“立法院”財委會10日審查《“國安”基金設置管理條例》修正草案，討論將5000億元規模提高到1兆元，郭國文與藍委羅明才則關心“國安”基金的獲利問題。他們詢問，如果獲利放在“國安”基金作為擴大規模的資金，在“國安”基金退場後，大筆獲利只能放在銀行生利息，等於是浪費資源，是否能有別的用途，進行修法？



根據《中時新聞網》報導，阮清華表示，“國安”基金的護盤獲利都是向管理委員會報告、通過後繳庫，由“國庫”統收統支。若要如“立委”所說支持健保、長照或者“國保”，首先各界要有共識，並且要修法。經統計，過去“國安”基金8次護盤累計獲利563億元。