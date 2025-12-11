苗博雅稱戰時首批被殺　方恩格曝說法矛盾

社民黨台北市議員苗博雅說，若爆發戰爭，自己首批被殺，方恩格說，若正常上班，怎麼會有人被殺？（照片：方恩格臉書） 中評社台北12月11日電／社會民主黨台北市議員苗博雅日前稱若爆發戰爭，台灣本島民眾仍可維持上班上課，引發各界高度議論。苗博雅9日回擊，強調若台灣被佔領，自己不會投降“絕對是第一批被抓甚至被殺的”。但國際政治觀察家、律師方恩格10日在臉書發文質疑，“如果是正常上班情況的話，怎麼會有人被殺？”突顯苗博雅的說法自相矛盾



苗博雅9日深夜在Threads發文反擊，直呼近日他被一條龍攻擊，擷取他在11月26日直播的一小段大做文章，感嘆“無法正確引用我實際講的話。單純說出事實和常識，會被扭曲得面目全非，是這個國家的悲哀。”



苗博雅說，“我和我的家人都沒有外國護照。”若台灣被佔領，“我絕對是第一批被抓甚至被殺的。我們不一樣。我不會跟你們一起投降。”



方恩格質疑，“我不懂。如果是正常上班情況的話，怎麼會有人被殺？”



藥師林士峰10日也在臉書發文說，“苗博雅是不是搞錯重點了，戰爭來的時候，誰管你被解決還是跑掉了，大部分的人只在意，什麼時候能恢復原本平靜的生活而已。政客終究是政客，想的都是自己的事，而不是眾人之事。”



網友留言表示，“一下正常上班，一下又被殺，還好嗎這位阿苗？”、“所有的戰爭宣傳，所有的叫囂、謊言和仇恨，都來自那些不上戰場的人。By喬治·奧威爾”、“越苗越黑”、“你怎麼把台灣的防禦看的那麼弱？一戰爭你就第一批被殺”、“真的開戰，你沒有你想的那麼重要”、“苗頭不對早溜了，還第一批咧”、“公館圓環都沒能攔住你了”、“不上戰場的講最大聲”、“他活在自己的世界裡”、“苗的常識與眾不同呢”。