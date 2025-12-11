王鴻薇爆5.9億軍方火藥標案　裝修公司得標

台軍方RDX海掃公開招標，得標者竟是一家室內裝修公司。（照:王鴻薇臉書） 中評社台北12月11日電／中國國民黨籍“立委”王鴻薇10日踢爆，台軍方RDX海掃公開招標，採購決標公告的預算金額高達8億多，決標金額5.9億，得標者竟是一家室內裝修公司，質疑“這是小吃店進口快篩劑翻版嗎？如此龐大的“國防”預算是怎麼花的？流進誰的口袋？還是要搞清楚弄明白！”



對此，“國防部”聲明表示，該廠商在各項相關投標證明文件中都符合資格，且國內廠商無相關火藥產能項目，因此需開放具備“國際貿易業”資格者投標，而該得標商也同步具備“經濟部”核准設立之“化學原料批發業”等資格，均符合招標規範。



王鴻薇昨天在臉書發文提出質疑，這是小吃店進口快篩劑翻版嗎？



王鴻薇說，有民眾在網路爆料，指“國防部”標案編號（JE15005L097）RDX海掃更公開招標採購決標公告，預算金額高達新台幣8億多，決標金額5.9億，得標竟是一家登記室內裝修的公司，她直呼，這麼高價的軍方標案，一家裝修公司就公司承包，真令人嘖嘖稱奇。



王鴻薇指出，這宗標案的品項是武器彈藥及其零件，“RDX海掃更”的英文RDX，來自Royal Demolition eXplosive（皇家拆遷炸藥）的縮寫，又稱旋風炸藥。這樣專業且上億的“國防”採購標案，居然是由一家“福麥國際室內裝修公司”得標，而且按照該公司公開廣告內容說明，實在很難讓人瞭解跟上述標案有什麼關聯。



王鴻薇提到，自己找了街景地圖，根據公開招標文件公示，“福麥國際室內裝修公司”於20005年登記設立，廠商地址是在台南中西區和真街79號，若從Google街景圖去搜尋，會出現一家三星級旅館。她質疑，軍方到底為什麼會跟一家室內裝修公司採購炸藥？猶記疫情時，“衛福部”採購快篩試劑，居然是跟一間小吃店（高登）採購，好有快篩小吃店的既視感。