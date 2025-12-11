徐巧芯嗆苗博雅：拿台灣比以色列　多無知

藍委徐巧芯質疑苗博雅，以色列再強一樣有樓房坍塌等影響生活之處，多無知才會這樣比？（徐巧芯臉書） 中評社台北12月11日電／社會民主黨台北市議員苗博雅近日在直播中表示，若金門、馬祖遭到攻擊，台灣本島仍可能維持上班上課。苗博雅並舉以色列做對比。對此，中國國民黨籍“立委”徐巧芯10日質疑，拿台灣比以色列？以色列即使比對手強很多，一樣會有樓房坍塌等影響生活之處，要多無知才會這樣比？



苗博雅在直播中提到，以色列的面積衹有台灣6成，與敵對國家沒有海峽天險，發生戰爭時，非交戰區還是要維持基本日常生活運作。八二三砲戰期間，台灣本島仍然維持社會運作，現在國內外兵推，還是有中共突襲奪取外島的想定，若演變成中長期的僵持對峙，維持本島的基本日常運作更為重要。



苗博雅強調，“我和我的家人都沒有外國護照。而我知道像我這樣的人，若台灣被中共佔領，我絕對是第一批被抓甚至被殺的。我們不一樣。我不會跟你們一起投降”。



藍委徐巧芯10日在臉書質疑，拿台灣比以色列？以色列男女皆兵，當三年、以色列的軍事能力高於伊朗／哈馬斯／真主黨、以色列軍人的待遇比台灣好、以色列即使比對方強很多一樣會有樓房坍塌等影響生活之處，要多無知才會這樣比？青鳥的信仰就這？