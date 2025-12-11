郭正亮曝50國標China（Taiwan）

郭正亮。（中評社 資料照） 中評社台北12月11日電／韓國電子入境卡申報系統將台灣出發地標示為“China（Taiwan）”，台“外交部”正持續交涉，但至今仍未獲得更正。民進黨籍“立委”王定宇不滿開嗆，要讓韓國政府知道代價。前“立委”郭正亮10日在政論節目指出，因陸方發力，有50國已更新了聯合聲明，金融支付寫“China（Taiwan）”的也很多。



郭正亮10日在政論節目《大新聞大爆卦》提到，請王定宇去研究一下金融支付，國際上有非常多商店，那個名單也是寫“China（Taiwan）”。王定宇應該做點研究，然後叫青鳥通通都不要去買！青鳥這麼愛李多慧，又愛搞這些有的沒的？



郭正亮指出，中國大陸真的在很多地方展開國際法律戰，就是訴求“願意用中國大陸的說法”，來談一中，或說“台灣是中國的一部分”。或甚至更嚴厲的，比如說“一省”，越南就是這樣，這會不會表現在越南入境的狀況？那你要不要“不要去越南”？



郭正亮強調，因為台灣在國際上邦交國衹有12個，而中國大陸真的在搞國際法律戰，封鎖台灣的國際空間，有一些國家會買這個帳。因為就他看到的，只要有新的國際聯合聲明，中國大陸一定會要求加一句話：台灣是中國的一部分。已經有將近50個國家這樣做了。



“50個！所以他真的有一些力量。”郭正亮說，中東地區搞不好也是這樣，因為他們不是那麼在意台灣。還有東南亞、韓國，韓國是因為我們去得比較多，去年去了143萬人次，今年可能會到160萬人次。這個現象不是衹有韓國，如果是商務支付，那太多了！