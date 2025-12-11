裝修公司獲炸藥標案　凌濤曝上次承攬在台南

國民黨桃園市議員凌濤說，福麥公司上一次承攬政府案件，恰好是2013年賴清德時任台南市長任內。（照片：凌濤臉書） 中評社台北12月11日電／台軍方一項“RDX海掃更”炸藥標案，由民間福麥國際室內裝修公司得標，由於該公司經營項目眾多，包括室內裝修等，引發外界質疑。對此，中國國民黨籍桃園市議員凌濤11日在臉書發文表示，該公司上一次承攬政府案件，恰好是2013年賴清德在台南市長任內，得標內容有公園、遊樂設施、健身器材等工程，如今軍購“RDX海掃更”，全案經今年2次開標，均僅“福麥公司”一家投標，最後順利得標，更加深外界質疑是否“量身打造”的疑點。



“國防部”10日回應澄清指，該廠商也具“化學原料批發商”資格，符合規定。但外界仍有質疑。



凌濤指出，5.9億“國防部”1.1D級旋風炸彈，由“衛浴專家”福麥得標，軍備局吞得下去嗎？他指出，福麥國際室內裝修公司前身為“福麥國際公司”及“台南宅急修工程”，以“勞動部”勞動力發展署、及該公司人力網站資料顯示，福麥公司不只是裝修公司，他還是衛浴及馬桶的主要進口與修繕廠商。



“所以台灣‘國防部’旋風炸彈，竟然由衛浴專家福麥公司承攬？”凌濤質疑，而且以0.12億資本額，承攬“國防部”5.9億的巨額“武器、彈藥及其零件”採購，可以說跨行跨很大，胃口更是驚人。



除此之外，凌濤說，“RDX海掃更”在武器分級裡RDX分類為1.1D，屬大規模爆炸等級（mass explosion hazard），比手榴彈還要危險，但“國防部”回應竟以該公司具“經濟部”核准，設立計有“化學原料批發業”、“國際貿易業”等項目，沒有任何實質把關，令人匪夷所思。



凌濤指出，福麥公司上一次承攬政府案件，恰好是2013年賴清德在台南市長任內，得標內容有公園拉筋台、遊樂設施遮陽網工程、健身器材及道路路燈養護，如今軍購“RDX海掃更”，全案經今年11月18日、12月2日2次開標，均僅有“福麥公司”一家廠商投標，最後順利得標，更加深外界質疑是否“量身打造”的疑點。



凌濤強調，民進黨過去劣跡斑斑，由200資本額小吃店前身高登環球，取得16.5億快篩；又有50萬資本額“1人公司”超思承購將近5億元雞蛋，草菅人命、發國難財。時值1.25兆“國防”特別條例審查，若“國防部”不把該案採購釐清，恐怕民眾不會輕易讓辛苦的納稅錢，再度投入不清不楚的特別條例。