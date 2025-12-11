藍軍修助理費惹議　白委陳昭姿也連署撤案

民進黨“立法院”黨團由幹事長鍾佳濱帶隊，強調應該推動“立法院”公費助理任用法”。（中評社 張嘉文攝） 中評社台北12月11日電（記者 張嘉文）中國國民黨“立委”陳玉珍等人提案修法推動助理費除罪化，引發爭議，更成為近日“立法院”藍綠政治攻防的焦點，有超過250位“國會”助理連署，認為該修法侵害助理權益應該撤案，今天在“立法院”擺出連署書，希望朝野“立委”也表態。



民進黨“立法院”黨團今天一早就由幹事長鍾佳濱帶隊，前來助理擺設的連署處簽名，強調應該推動“立法院”公費助理任用法”，將公費助理的任用法制化、透明化，才是正辦，黨團用實際的行動證明，“我們與“國會”助理同在” 。



在眾多綠委簽名後，屬於在野盟友的民眾黨“立委”陳昭姿也來簽名連署，她說，每位委員都有權利，提出他們認為適當的法案，但每一位認為權益受到影響者，也有權為其發聲，因此她辦公室同仁都簽署連署單。



助理連署發起人劉心怡、江汶錡、蘇郁鈞指出，“國會”助理與“立委”長期共同為台灣努力，勞動權益應受到法律保障，“國會”助理們堅決反對這次勞權嚴重倒退的提案，懇請提案“立委”聽見助理的怒吼，立即撤回提案。截至目前為止，包含綠委鍾佳濱、陳秀寳、范雲、沈伯洋、張雅琳、林月琴、陳培瑜、白委陳昭姿等人均簽下連署。



另外，司法法制委員會今天也由民進黨召委莊瑞雄排案，邀請“法務部”、“審計部”、“行政院主計總處”等就“八百萬助理費變成小金庫，“立法院”組織法恐成自肥法案？”進行專題報告，並備質詢。綠委皆踴躍登記發言，但藍委僅羅智強、王鴻薇和翁曉玲登記，看起來藍營不願在這議題上多糾纏。