裝修公司得標炸藥採購　顧立雄：能履約就可

台“國防部長”顧立雄。（中評社 張嘉文攝） 中評社台北12月11日電（記者 張嘉文）中國國民黨“立委”王鴻薇10日晚間指出，有網友爆料“國防部”一個名為“RDX海掃更”的旋風炸藥竟然由一家裝修公司得標，決標金額高達新台幣5.9億元，質疑“這是小吃店進口快篩劑翻版嗎？”對此，台“國防部長”顧立雄今日受訪表示，最主要因台灣沒有自製產能的原物料採購，所以只要有代理商資格、能夠向原廠取得輸出許可證明及原廠來源證明，提供火藥原物料，經查證屬實就可履約。



顧立雄強調，軍方也會做好相關輸出許可證明，和最後交貨時原廠來源證明的查驗。



顧立雄今天應邀出席“立法院”朝野協商，他接受媒體訪問時做出以上表示。



顧立雄說，這些都是台灣沒有產的火藥原物料的採購，主要他們都具有從事國際貿易代理商的資格，只要他們能夠提出相關證明，查驗能夠落實，每個人都有資格投標。所以，“國防部”會做好相關的輸出許可證明的查驗，以及最後交貨時的原廠來源證明的查驗。類似像這樣的火藥原物料採購案，只要具有代理能力，或只要有辦法取得相關火藥原物料，就是一翻兩瞪眼的事情，能不能取得，可以相當明確的來認定。



針對王鴻薇質疑這是小吃店進快篩的翻版，顧立雄表示，最主要是說，它是代理進口，不是需要有自製的產能，相關這些從事國際貿易業，它只要有辦法去做就能夠獲得軍方想要的火藥原物料。他強調，這是一個沒有台灣自製產能的原物料採購，只是他只要有代理商的資格，他能夠向原廠取得一個輸出證跟原廠的來源證明，提供火藥原物料，然後“國防部”查驗屬實，那就可以履約。