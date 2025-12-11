卓榮泰喊軍費換財劃法　許淑華批未學到教訓

南投縣長許淑華致詞。（中評社 方敬為攝） 中評社南投12月11日電（記者 方敬為）“行政院”不執行“立法院”通過的《財政收支劃分法》，“行政院長”卓榮泰更稱“立院”若通過總預算案及軍事特別預算“一切可談”。國民黨籍南投縣長許淑華今天對此表示，立法部門通過的法案，行政部門理當執行，不應無視制度，還另開條件，護航可能造成財政負擔的高規模軍費，顯然民進黨未從大罷免失敗中學到教訓，未認清朝小野大的事實，往後施政勢必不順。



“立法院”日前否決“行政院”提出的《財劃法》覆議案，面對僵局，“行政院長”卓榮泰9日表示，只要“立法院”能針對“中央政府”總預算，以及強化防衛韌性特別條例都好好審議通過，“其餘議題都可以坐下來談，沒有不能談的。”



許淑華11日出席“南投縣長青及婦女大學聯合結業典禮”，針對財劃法僵局受訪表示，財劃法攸關地方政府施政的財源籌措，牽一髮動全身，民進黨政府應以地方建設與民生關懷為優先，而非老是以政治鬥爭為目的，擱置“立法院”通過的法案。



許淑華批評，卓榮泰要求立法部門先通過總預算案以及軍事特別預算，以換取財劃法執行，完全無視權力分立制度，況且政府總預算案要通過，應該是行政部門要妥適向立法部門說明，而不是作為交換條件逼迫立法部門妥協。



對於財劃法被擱置，許淑華說，該法直接影響地方政府財源籌措，若持續延宕，將使地方政府在執行預算面與施政方案連帶受波及，對地方施政與建設發展不利，呼籲民進黨政府勿罔顧地方建設與民生福利。