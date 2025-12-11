綠委吳思瑤批藍白反年改：世代掠奪

綠委吳思瑤接受媒體採訪。（中評社 莊亦軒攝） 中評社台北12月11日電（記者 莊亦軒）針對中國國民黨與台灣民眾黨“立法院”黨團推停砍公教年金，民進黨籍“立委”吳思瑤今日痛批，藍白聯手推動的“反年改”法案是本屆“立法院”最嚴重的世代剝削，若通過，不僅現職公務員未來退休金會耗竭，年金將出現近新台幣七千億元缺口，最終必須由全體納稅人負擔，這不是改革，這是世代掠奪。



藍白黨團所推動公務人員退休資遣撫卹法修法版本重點包括修正退休所得替代率自2024年1月1日起不再調降或終止適用，或於2025年後不再調降，以及審定退休所得隨在職人員調薪重新計算或按消費者物價指數（CPI）累計成長率調整。



吳思瑤指出，年金制度關係財政穩定與世代公平，但藍白卻試圖以突襲式法案“喊停改革”，完全無視法規對政府財政紀律的要求。她痛批，“立法委員”不能無上限增加政府支出，除非提出明確財源。但藍白沒有說清楚誰買單、錢從哪裡來，就是粗暴地要把制度倒退回去。”



吳思瑤表示，年金改革是避免基金破產、保障下一代能領得到退休金的重要制度，任何想要叫停改革的主張，都必須清楚交代財源。然而目前的反年改法案不僅未設計財務補充機制，甚至直接增加支付負擔，“這不是政策，是對下一代開空白支票。”



吳思瑤說，“年輕公務員將領不到退休金，年輕世代也要替破洞買單。這不是改革，這是世代掠奪。”



面對藍白版本的年金改革很可能會在12日表決通過，吳思瑤表示，“行政院”必須嚴肅評估合憲性與財政影響，必要時採取反制措施，以維護永續財政還有憲政體制。“這不是政黨衝突，而是攸關台灣未來財政安全與世代正義。”