美難保台？顧立雄：所以必須提防務特別預算

台“國防部長”顧立雄受訪。（中評社 張嘉文攝） 中評社台北12月11日電（記者 張嘉文）美國最新“國家安全”戰略（NSS）雖強調以嚇阻防止台海衝突，但是《紐約時報》引述美國戰爭部“優勢簡報”（Overmatch Brief）示警，20年前美國在太平洋地區的主導地位能確保捍衛台灣，但今非昔比，解放軍現擁有足夠飛彈，能在美國先進武器接近台灣前，就摧毀這些武器。對此，“國防部長”顧立雄今天表示，印太和平穩定是美國的核心利益，美國一定要確保以實力達成嚇阻，以嚇阻達成印太區域和平。



顧立雄強調，所以當然台灣更要加強自我防衛能力，這也是為什麼提出“國防”特別預算的原因。



根據《紐約時報》報導指出，美國已守護自由世界80年，但美國的主導地位正在衰退，美國的敵人深知這點，著手打造能擊敗美國的武力，美國必須重塑自身能力。美國在新型態戰爭準備遠不及大陸，多次兵推結果都是美國戰敗。



顧立雄今天在“立法院”受訪時對此表示，相關國外媒體引述的既然是一個機密文件，沒有辦法確知完整內容，但剛發布的“美國國家國防戰略”已經強調得非常清楚，印太的和平穩定是美國的核心利益，美國一定要確保以實力達成嚇阻，以嚇阻達成整個印太區域的和平，這是美國重大的利益。



顧立雄說，美國也希望協同各個區域的國家，特別是第一島鏈的國家，一起達成有效的嚇阻，大家都要各自增強自我防衛能力，台灣更是在第一島鏈，面臨中國威脅的前緣，當然更要加強自我防衛能力，這也是為什麼提出“國防”特別預算的一個原因。