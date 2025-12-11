鍾佳濱：國民黨是否對AIT說一套做另一套？

民進黨團幹事長鍾佳濱接受媒體採訪。（中評社 張穎齊攝） 中評社台北12月11日電（記者 張穎齊）針對美國五角大廈一份密件指美國恐無力保台灣，民進黨“立法院”黨團幹事長鍾佳濱11日表示，美國仍視台灣為民主同盟一環，願在軍事上協助台灣自我防衛，他呼籲台灣政黨應該摒棄內鬥，在“國防”議題上團結一致，共同面對外來威脅。



針對AIT處長谷立言受訪10日晚間公開表示“立院”若願進行軍購細部審查，AIT願回答各種問題”。鍾佳濱回應，美方態度清楚，願意與各黨保持開放對話，但國民黨是否對AIT說一套？在“立院”又做一套？藍營阻擋“國防”預算的行為與國際主流及民意是背道而馳。“立法院”不分朝野都有共同職責，面對軍事威脅應團結一致。



美國最新國家安全戰略（NSS）雖強調以嚇阻防止台海衝突，但是《紐約時報》引述美國戰爭部“優勢簡報”（Overmatch Brief）示警，美國在新型態戰爭準備遠不及大陸，多次兵推結果都是美國戰敗。20年前美國在太平洋地區的主導地位能確保捍衛台灣，但今非昔比，解放軍現擁有足夠飛彈，能在美國先進武器接近台灣前，就摧毀這些武器。



鍾佳濱11日在“立法院”受訪時表示，美國總統特朗普政府近期在國防政策中明確提出，全球和平秩序應由各民主盟國共同分擔責任，美國將支援夥伴國的軍備發展，但各民主國家也必須對自身防衛負起責任。而美國在台協會（AIT）的立場一向明確，台灣若展現自我防衛的決心，美方會全力協助提供必要武器。



他說，美方樂於與各政黨溝通軍購與“國防”政策，若台灣朝野能遵循自我防衛的主流民意，展現團結意志，將是最能說服國際的訊號。